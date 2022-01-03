3 تصرفات احذرها في موجة الطقس البارد.. منها قلة شرب المياه

عادات خاطئة يتبعها أغلب المواطنين مع انخفاض الحرارة وموجات الطقس القارس، ويفعلها الكثيرون دون وعي فتعمل على التأثير على الصحة والمظهر الخارجي، إذ أحيانًا يزداد معدل تكرارها إلى أكثر من مرة خلال اليوم الواحد، دون الانتباه إلى المخاطر الصحية التي قد تحدثها في جسدك.

احذر هذه التصرفات خلال فترات التقلبات الجوية

وتقول الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «DMC»، إنّ من أبرز العادات الشائعة خلال فترة الشتاء، قلة شرب المياه، لذا يجب الحرص دائمًا على شرب والسوائل بكثرة بمتوسط من 2 إلى 3 لتر مياه في اليوم، نظرًا لأهمية المياه في عملية التمثيل الغذائي في الجسم وكذلك لترطيب البشرة، بالإضافة لأهمية الماء للأوعية الدموية حيث تساهم المياه في الوقاية من الجلطات.

ويمكن استبدال المياه بمشروبات وسوائل دافئة مثل الشاي والينسون والكركديه، كما يجب الحرص على تناول الفاكهة يوميًا.

وأضافت أنّ قلة الحركة والميل إلى الجلوس في السرير أغلب الوقت تعد من العادات الخاطئة في فصل الشتاء، والاستعاضة عنها بالحركة والتي تمنحك الشعور بالدفء، فضلًا عن أنّها تحميك من زيادة وزن الجسم، مشيرة إلى ضرورة غسل اليدين باستمرار نظرًا لانتشار الفيروسات، وضرورة تلقي لقاح كورونا، بالإضافة إلى تطعيم الأنفلونزا الموسمية خاصة لكبار السن.

وأضافت أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة أنّه يجب الابتعاد عن ارتداء طبقات من الصوف على الجسم مباشرة، واستبدالها بطبقات من القطن يعلوها بلوفر صوف.

احذر خطر الدفايات

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حذّر من تشغيل الدفاية في المنزل مع غلق باب الغرفة، إذ يجب أن مراعاة أن يكون بابا الغرفة مفتوحًا بشكل جزئي تجنبًا للاختناق وحتى يتم تجديد الهواء.

كما يراعى أيضًا عدم ترك الدفاية على السجاد أو الباركيه أو أرضية خشبية حتى لا يتسبب ذلك في الحرائق.