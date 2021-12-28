نصائح لتجنب الحرائق والاختناق عند استخدام الدفاية في فصل الشتاء

تتعدد الحوادث الناتجة عن السخانات والدفايات في فصل الشتاء، نظرا لاعتماد المواطنين عليها للتقليل من برودة الطقس ومواجهة الانخفاض في درجات الحرارة، إلا أنّ استخدام تلك الأجهزة بطرق عشوائية وخاصة الدفايات، قد يؤدي إلى الموت، وفقًا لتحذيرات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مشيرا إلى أبرز الأخطاء الشائعة عند استخدام الدفايات.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أبرز الأخطاء الشائعة عند تشغيل الدفاية في فصل الشتاء، وفقا لما ذكره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أخطاء شائعة عند تشغيل الدفاية في فصل الشتاء

- من الخطأ تشغيل الدفاية في المنزل مع غلق باب الغرفة، فيجب عليك الحرص على تركه مفتوحا بشكل جزئي حتى تتجنب الاختناق و لكي يتم تجديد الهواء.

- ترك الدفاية على السجاد أو الباركيه أو أرضية خشبية، حيث من الممكن أن يتسبب ذلك في حدوث حريق.

نصائح لتجنب مخاطر الدفايات والحفاظ على استهلاك الكهرباء

وفي ذات الصدد، قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بعض النصائح من أجل تجنب مخاطر الدفايات الكهربائية عند استخدامها لمواجهة برودة الجو في فصل الشتاء، وجاءت كالتالي:

- احرص بقدر الإمكان على ضبط الدفاية على درجة حرارة متوسطة لتقليل نسب حدوث الحرائق وحالات الاختناق، بالإضافة إلى تقليل فاتورة الكهرباء الخاصة بك.

- اترك باب الغرفة مفتوحا جزئيا، فهذه الخطوة من أهم خطوات الأمان والسلامة.

- عند شراء الدفايات، يجب التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي بالمنزل لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي أو حدوث حريق، كما يجب شراء دفاية مزودة بخاصية الإيقاف التلقائي عند ارتفاع درجة حرارتها.

- قبل تشغيل الدفايات في المنزل، تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية واستخدام أسلاك ومعدات ذو جودة عالية.

- تجنب وضع الأسلاك تحت الفراش أو السجاد أو استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.