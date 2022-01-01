«مناخ الزراعة» يكشف خريطة تساقط الأمطار بالمحافظات في أول أسابيع 2022

كشف تقرير صادر عن لجنة متابعة التغيرات المناخية الصادر التابع لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن بداية من اليوم السبت⁩، ستعاود درجات الحرارة للانخفاض على مناطق شمال الصعيد، وبالتحديد في محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط، حيث تشتد البرودة نهارًا، وبارد على المناطق الشمالية، وتكون العظمى حول 18 درجة شمالًا حول 16 درجة بوسط الجمهورية، وحول 21 مئوية جنوبًا، كما يكون الطقس باردًا إلى شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، قارس البرودة بوسط سيناء ومرتفعاتها الجنوبية.

محافظات تتساقط فيها أمطار وثلوج خلال الأسبوع

وأوضحت لجنة متابعة التغيرات المناخية، أن هناك فرص لهطول الأمطار، اليوم السبت، على مناطق شمال ووسط سيناء وشمال الأحمر وشمال ووسط الصعيد والواحات، وتكون غزيرة أحيانًا ويصحبها الرعد وتؤدي إلى تشكل السيول وتمتد لمناطق جنوب الصعيد في محافظات قنا والأقصر وأسوان، وقد تصل لمناطق حلايب وشلاتين، وتقل الفرصة خلال النهار على المناطق الشمالية وتقتصر على مناطق متفرقة منها على أن ترتفع مرة أخرى خلال ساعات المساء على الساحل الشمالي الغربي، وتكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط البَرَد كما تتواجد فرصة لتساقط ثلوج خفيفة ليلًا على مرتفعات جنوب سيناء.

فرص لسقوط الأمطار يومي الأحد والاثنين حتى منتصف الأسبوع

وتابعت لجنة متابعة التغيرات المناخية، أن فرص تساقط الأمطار ترتفع على باقي المناطق الشمالية خاصًة الساحلية خلال يومي الأحد والاثنين، كما تستمر حتى منتصف الأسبوع على أجزاء من الصحراء الغربية والبحر الأحمر وسيناء، ولكن بشكل أقل من يوم السبت.

وتقل فرص الأمطار على معظم المناطق خلال نصف الأسبوع الثاني وقد تتجدد مرة أخرى ببعض المناطق الداخلية بنهاية الأسبوع، وتكون حركة الرياح خفيفة إلى معتدلة إجمالًا، وتنشط بداية الأسبوع على مناطق من جنوب البلاد والبحر الأحمر، بالإضافة لمحيط مناطق تشكل السحب الرعدية مع إثارة للرمال، وتتراوح حالة البحرين المتوسط والأحمر بين الاعتدال والاضطراب، خلال نصف الأسبوع الأول وتعتدل خلال نصفه الثاني، ويتميز الأسبوع بتشكل الضباب خلال أيام عديدة على مناطق واسعة من الجمهورية.