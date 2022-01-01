الزراعة: استمرار الطقس الحالي طوال الشتاء هيدينا إنتاج قياسي من القمح والفول

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن الموجة الحالية من الطقس السيئ والأمطار من المتوقع أن تكون نهايتها غدا الأحد، لكن مع استمرار هطول الأمطار على الساحل الشمالي وبعض المناطق في سيناء.

فهيم: الخوخ والزيتون والكومثرى والتين بتحتاج النوع ده من الجو

وأضاف «فهيم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن شتاء هذا العام مختلف تماما عن شتاء العام الماضي، فالأخير كان دافئا في معظمه، والشتاء الحالي أكثر برودة من عام 2020: «ده قريب من شتاء 2019، وفيه بعض أنواع المحاصيل بتحتاج جدا هذا النوع من الجو كالخوخ والزيتون والكومثرى والتين».

وتابع: «لو استمر هذا الجو طول فترة الشتاء والربيع محصلش فيه صيف مبكر هقدر أوصل لإنتاج قياسي للقمح والشعير والفول البلدي، ودي كلها محاصيل فيها فجوة كبيرة خلال الفترة دي».

فهيم: كثير من مزارعي هذه المحاصيل كان ينتظر هذا الطقس

وأوضح أنه في 1 يناير 2021، كان عدد ساعات البرودة أقل من 10 درجات مئوية لا تتجاوز الـ50 ساعة، ولكن مع بداية العام الجاري وصلنا لـ300 ساعة: «دي حاجة إيجابية وكثير من مزارعي هذه المحاصيل كان منتظر هذا الشكل من الجو».

وأكد أنه بالنسبة لمحاصيل الخضراوات فلا تناسبها تلك الحالة من الطقس، ما أدى إلى زيادات في أسعار الخضراوات كالبتنجان والكوسة والطماطم والبطاطس والفلفل: «حدث ارتفاع نسبي خلال الفترة اللي فاتت، وبدأت تتأثر لأن الجو المنخفض بيطول الفترة بين جمع الخضراوات، وبالتالي تأخر مواعيد الجمع، ما أدى إلى قلتها في السوق وزاد سعرها بالتبعية».