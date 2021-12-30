«الزراعة» تبدأ حصر مساحات الأراضي القابلة للاستصلاح في سيناء وتوشكى

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الوزارة وبحث معهم الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الافتتاحات الرئاسية للمشروعات التنموية في محافظات الصعيد وخلال الإجتماع قال القصير إن قطاع الزراعة حاليا يشهد اهتماما كبيرا وغير مسبوق من القيادة السياسية نظرا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وأشار إلى تكليفات الرئيس ومنها سرعة حصر مساحات الأراضي، القابلة الاستصلاح في سيناء وتوشكى، لاضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية، فضلا عن تنمية الثروة السمكية وزيادة انتاجية البحيرات من الاسماك على رأسها بحيرة ناصر، وزيادة عدد المفرخات السمكية.

كما اشار الوزير الى ضرورة العمل على التحسين الوراثي للماشية، والتحول الى رؤوس الماشية من الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية من الألبان واللحوم، فضلا عن التوسع في المشروع القومي لاحياء البتلو ليشمل أكبر عدد من المناطق والمستفيدين، فضلا عن ضرورة متابعة الانتهاء من استكمال مراكز تجميع الألبان التي تم الانتهاء من إنشاءها وتطويرها.

واكد وزير الزراعة على ضرورة تعظيم الاستفادة من سلسلة القيمة المضافة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية.

وشدد الوزير أيضا على الإسراع في الانتهاء من أعمال الحصر التصنيفي والتركيب المحصولي والدراسات للتربة في مناطق الاستصلاح الجديدة الإضافية في سيناء وتوشكى بالإضافة إلى حوكمة منظومة الأسمدة وخريطة خصوبة التربةوفي مجال الثروة السمكية أكد على تنفيذ توجيهات الرئيس بتنمية البحيرات وزيادة طاقتها الإنتاجية وفقا لآليات وتوقيتات زمنية محددة مع الإسراع في تطوير وتنمية المفرخات السمكية وزيادة أعدادها مع وجود آليات للحوكمة والرقابة على التشغيل وإدارتها اقتصاديا.

القصير أكد أيضا على ضرورة الاهتمام بالتحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس والتحول إلى روؤس الماشية المحسنة من الأصناف عالية الإنتاجية في اللحوم والالبان مشيرا إلى التوسع في تنفيذ مراكز التلقيح الاصطناعي وكذلك المشروع القومي للبتلو ليشمل اكبر عدد من المناطق والمستفيدين مع الحوكمة والرقابة لضمان استخدام التمويل بالشكل الصحيح كما أضاف وزير الزراعة على متابعة الانتهاء من استكمال مراكز تجميع الألبان التى تم إنشائها والبالغ عددها 160 من إجمالي 205 مركزكما أشار إلى توجيهات القيادة السياسية على أهمية تصنيع النباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي والحد من تصدير المواد الخام للخارج وذلك لتعظيم الاستفادة من القيمة المضافة ودعم الاقتصاد الوطنيوزير الزراعة وجه قيادات الوزارة بإعداد تقارير دورية لما تم إنجازه من تكليفات فخامة الرئيس