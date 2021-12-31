الزراعة تستعرض قطار التنمية الخضراء في صعيد مصر خلا 7 سنوات «إنفوجراف»

اصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٧١ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٤ وحتى ٣٠ ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وسلط الملخص الاسبوعي للوزارة الضوء، على استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محاور التنمية الزراعية التي شهدتها محافظات الصعيد خلال 7 سنوات، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية في الصعيد، فضلا عن الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة وقيادات الوزارة، حيث بحث معهم الإسراع في تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الافتتاحات الرئاسية.

كما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حزمة من التوصيات الفنية للمزارعين والمربين؛ لمواجهة التقلبات المناخية التي تمر بها البلاد، وأعلن مركز البحوث الزراعية انطلاق مبادرة تنفيذ 170 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني والسمكي.

وأصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة إنفوجراف بعنوان قطار التنمية الخضراء في صعيد مصر.. 7 سنوات وضعت الصعيد على خارطة التنمية الزراعية والريفية، فضلا عن انفوجراف، يلخص ابرز نتائج اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية اللبنانية المشتركة.

وقام الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، بزيارتين ميدانيتين لقطاع الزراعة بمحافظتي المنوفية، والغربية، لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة ومراكز تجميع الألبان، إضافة إلى حماية الرقعة الزراعية من التعديات، كما افتتح الدكتور شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، برنامج تدريبى بعنوان ” ISO 22000: 2018 ” لعدد من المهندسين العاملين بمصانع الأغذية، والباحثين بمراكز البحوث، وشباب الخريجين، وطلاب الجامعات المصرية.

وخلال هذا الاسبوع نظم معهد التناسليات الحيوانية، قافلة بيطرية مجانية في محافظة البحيرة، بالتعاون مع معهد الصحة الحيوانية، وصندوق التأمين على الماشية، وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، كما نفذ فريق من قسم آفات وأمراض نخيل البلح بالمعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح بتنفيذ سلسلة من الايام الحقلية في محافظة الوادي الجديد، كذلك نفذ معهد بحوث وقاية النباتات خلال شهر ديسمبر وبالتعاون مع مديريات الزراعة بمحافظات الوادى الجديد بمركز الداخلة والجيزة بالواحات البحرية والشرقية بمركز ههيا عدة برامج تدريبية ومدارس حقلية إرشادية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، كما نظم المعهد برنامج تدريبي في مجال الإستراتيجيات الحديثة في مكافحة الآفات الإقتصادية خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ بمقر فرع المعهد بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ.

كما نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية ورشه عمل عن تطببق نظام الهاسب فى مراكز تجميع الالبان وتطبيق الاجراءات القياسية فى التنظيف والتطهير والاجراءات التصنيعيه والصحيه الجيده، كذلك نفذ المعمل المركزي لبحوث الحشائش، دورة تدريبية تحت عنوان: الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش بمديرية الزراعة بقنا، استهدفت 35 متدرب من المهندسين الزراعيين العاملين بالمحافظة، كما نظمت حديقة الحيوان بالجيزة احتفالية بـ”اليوم العالمي لمتطوعي البيئة”، حيث دارت كافة موضوع الحفل حول التغير المناخي، كما تخلل الاحتفالية ورش عمل مصاحبة لها لطلبة وشباب الجامعات.

وعقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، ورشة عمل تحت عنوان"أحدث تقنية العينات لتحليل الدايوكسين والفيوران باستخدام جهازLCTech" من خلال أحد خبرائها، كما اعلن المعمل، بدء الدورة التدريبية تحت عنوان ( الفحص والتقدير الميكروبى)، بهدف تدريب العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي وشباب الخريجين في مجال سلامة الغذاء حيث تم بدء الدورة التدريبية "طرق وتقنيات الفحص والتقدير الميكروبى فى العينات الغذائية والبيئية"، كما استقبل المعمل طلاب قسم المبيدات بزراعة القاهرة، وذلك في اطار دور المعمل لتأهيل طلاب الجامعات الحكومية لسوق العمل من خلال إطلاعهم على طرق تحليل الملوثات في الغذاء باستخدام أحدث التقنيات في العالم، واصدر المعمل خلال هذا الاسبوع حوالي ٦٥٠٠ شهادة، بتحليل نتائج العينات التي تم استلامها من العملاء.

كما اعلن معهد بحوث امراض النباتات البدء في تنفيذ برنامجا تدريبيا بعنوان: " الأمراض المحمولة بالبذور - الكشف والتشخيص والمكافحة " بمقر المعهد بالجيزة، حيث يتناول البرنامج عددا من الموضوعات، على رأسها الطرق المعتمدة دولياً لفحص بعض أنواع البذور.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما من المقرر ان يطلق المركز هذا الاسبوع اصدارا جديدا حول الخدمات التي تقدمها الوزارة واداراتها المختلفة للمزارعين والمربيين.