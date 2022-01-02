كل ما تريد معرفته عن التقديم للخدمة العامة.. الشروط والمستندات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تكليف خريجي دور ثان بالجامعات والمعاهد الدفعة 98، لأداء الخدمة العامة، بدءا 1 فبراير 2022، في العديد من المجالات مثل أنشطة بنك ناصر الاجتماعي، وأنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبرنامج الحد من الزيادة السكانية «2 كفاية»، ومحو الأمية، وبرنامج فرصة للتشغيل، وأنشطة برنامج وعي والتثقيف المجتمعي، وأنشطة برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، والعديد من الأنشطة في المحافظات المختلفة.

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى تكليف الذكور الذين تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية بشرط مرور 3 سنوات، وكذلك الإناث من خريجي الدور الثاني لعام 2021 من الجامعات.

شروط الالتحاق بالخدمة العامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عددا من الشروط للالتحاق بالخدمة العامة، وتتمثل في:

- الانتهاء من التعليم الجامعي والحصول على شهادة التخرج.

- صدور قرار من قبل وزارة التضامن بتكليف الدفعة الجديدة.

- يشترط حصول مكلف الخدمة العامة من الذكور على الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية.

المستندات المطلوبة لأداء الخدمة العامة

- على مكلف الخدمة العامة، تقديم صورة من بياناته التي سجلها على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

- 3 صور شخصية.

- تقديم نسختين من بطاقة الرقم القومي.

- نسختان من المؤهل الدراسي.

- تقديم الذكور لنسختين من الموقف من التجنيد.

- يستوفى الخريج نموذج «1خ ع» محدداً المجال الذي يرغب في الالتحاق به.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن جميع الشهادات الخاصة بالخدمة العامة مجانية ولا يتم دفع أي مقابل مادي للحصول عليها، لافتة إلى أن جميع المؤهلات واجب عليها أداء الخدمة العامة بخلاف خريجي كليات التمريض والطب بفروعه المختلفة.