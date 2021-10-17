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التضامن: إعفاء تكليف الطالب من الخدمة العامة حال محو أمية 10 سيدات

كتب:

أسماء زايد
06:18 م | الأحد 17 أكتوبر 2021
وزيرة التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم إعفاء تكليف الطالب أو الطالبة الذي يمحي أمية 10 سيدات من الخدمة العامة.

القباج: الدولة دفعت نصف مليار للقضاء على الأمية

وأضافت القباج، خلال مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية» بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، أن أمامنا تحديا في القضاء على الأمية، مشيرة إلى أن الدولة دفعت نصف مليار للقضاء على الأمية، كما يتم منح 5 آلاف جنيه للطالب أو الطالبة الذي يمحو أمية 10 أشخاص.

وأشارت إلى أنه يتم افتتاح 3 آلاف و500 حضانة، و500 مدرسة مجتمع في قرى «حياة كريمة»، ونفتح الباب للشراكة مع الجمعيات الأهلية بقرى «حياة كريمة»، كما سيتم إطلاق حملة «تكافؤ الفرص التعليمية»، لضم كل الطلاب في التعليم.

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