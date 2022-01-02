وقف إصدار بدل الفاقد والتالف لبطاقات التموين شهرين لحين ضبط المنظومة

تبحث وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا، إجراءات ومعايير جديدة من أجل ضبط منظومة الدعم التمويني وحذف غير المستحقين والبقاء على الأسر الأولى بالرعاية فقط، وذلك من خلال استكمال بيانات أفراد بطاقات التموين، وهي الخطوة التي أعلنها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والمرتقب خلال الأيام القليلة الماضية للإعلان عن تفاصيل استكمال البيانات ووقت تحديثها.

وقف إصدار بدل الفاقد والتالف لبطاقة التموين

وتضمنت إجراءات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقف إصدار بدل الفاقد والتالف لبطاقة التموين مؤقتًا لمدة قد تصل إلى شهرين وذلك لحين ضبط منظومة التموين، وحتى انتهاء الوزارة من الخطوات التي ستحدث في هذا الشأن حول ملف بطاقات التموين.

هل يمكن إضافة المواليد حاليا؟

وأكّد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنَّه لا يوجد حاليا إضافة للمواليد على بطاقات التموين، موضحا أنَّ الأشهر الماضية شهدت إضافة أبناء الأسر الأولى بالرعاية فقط، إلا أنَّه جرى وقف الإضافة ضمن إجراءات الوزارة لضبط منظومة الدعم.

إصدار بطاقة تموين جديدة

واتخذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قرارًا بوقف إصدار بطاقات التموين الجديدة، مشددا على أنَّه في حال عودة إصدار بطاقات التموين سيكون بالاتفاق على الأسر التي سيصدر لها بطاقات مع وزارة التضامن، فضلًا عن إقرار الحد الأقصى لعدد بطاقات التموين الجديدة بفردين فقط.

استكمال بيانات أفراد بطاقة التموين

تستهدف وزارة التموين من عملية استكمال بيانات أفراد التموين الجديدة، معرفة الأسر المستحقة للتموين وغير المستحقة من بين 23 بطاقة تموينية مقيد عليها 64 مليون مواطن مستحقون للتموين و72 مليون مواطن مستحق للخبز.