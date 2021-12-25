المصيلحي لـ«الوطن»: لا مساس ببطاقات التموين القديمة طالما مطابقة للشروط

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن بطاقات التموين القديمة التي يزيد عددها عن فردين أو أكثر ستظل كما هي طالما أن أصحابها من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم التمويني.

وزير التموين: بطاقات التموين القديمة كما هي

وأكد وزير التموين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لن يتم المساس ببطاقات التموين المدرجة حاليا على منظومة التموين التي يستحق أصحابها استمرار الدعم التمويني ودعم الخبز لهم إذا كانوا من الأسر الأكثر استحقاقا والأسر الأولى بالدعم.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بطاقات التموين الجديدة التي سيتم إصدارها لاحقا - حال فتح باب استخراج بطاقات تموين حديثة - هي التي سينطبق عليها شرط ألا يزيد العدد عن فردين فقط وبشرط أن يكونوا من الأسر الأولى بالرعاية التي نص عليها القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021، الذي حدد عددا من الفئات الأكثر استحقاقا للدعم التمويني.

وأشار وزير التموين، إلى أنه فيما يتعلق بالمتزوجين الجدد فهم من سينطبق عليهم قرار ألا يزيد أفراد البطاقة عن فردين فقط، قائلا: «حاليا لا يوجد إصدار بطاقات تموين جديدة ولا يوجد إضافة مواليد، وبصفة عامة لا يحق للمتزوج أن يطالب الدولة بإضافة أولاده على البطاقة بعد الإنجاب وذلك من أجل حل تفاقم أزمة زيادة المواليد والثقافة السكانية».

أسباب الحذف من بطاقات التموين

تجدر الإشارة إلى أن عمليات تنقية بطاقات التموين من الأسر غير المستحقة لها عدة أسباب تؤدي إلى الحذف من البطاقات التموينية ومنها:

- أن يكون استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلووات.

ـ أن تمتلك الأسرة أكثر من 3 سيارات.

ـ امتلاك الأسرة سيارة موديل أحدث من 2014.

ـ أن تكون الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا.

ـ أن تكون لديها جمارك صادرات بأكثر من 100 ألف جنيه.

ـ أن تكون فاتورة استهلاك التليفون المحمول للأسرة أكثر من 800 جنيه.

ـ أن تكون الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.

ـ أن تدفع الأسرة ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

ـ أن تمتلك الأسرة راتبًا حكوميًا 15 ألف جنيه.