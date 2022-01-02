قرار التموين الجديد.. وقف إصدار بدل فاقد وحذف البطاقة في هذه الحالة

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بوقف إصدار بدل تألف وفاقد بطاقة التموين لمدة تتراوح من شهر ونصف إلى شهرين، وذلك لحين ضبط منظومة التموين من خلال استكمال بيانات أفراد البطاقة التموينية كأحد وسائل الوزارة لوصول الدعم لمستحقيه وحذف وتنقية المنظومة من غير المستفيدين.

قرار التموين الجديد: استكمال بيانات أفراد البطاقة

وشمل قرار التموين الجديد، عودة خدمات البطاقات التمونية مرة أخرى مثل خدمة إصدار بدل تألف وفاقد البطاقة، بعد انتهاء الوزارة من ضبط منظومة التموين، والتي ستحكمها وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال استكمال بيانات أفراد بطاقة التموين للتعرف على ممتلكات أسرة البطاقة ودخلها الشهري ومدى امتلاكه لسيارة من عدمه وكل ما هو مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية في الشهر العقاري.

حالات حذف بطاقة التموين

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن يكون استكمال بيانات أفراد البطاقة إجباريًا على صاحب بطاقة التموين أو رب الأسرة، مقررًا أن كل من يرفض أو يتخلف عن استكمال بيانات البطاقة سيتم حذف بطاقة من قاعدة بيانات منظومة الدعم.

وتتضمن بيانات قاعدة منظومة الدعم التمويني على عدد 64 مليون مواطن مدرجين على 23 مليون بطاقة تموينية يحصل كل مواطن بالبطاقة على 50 جنيها شهريا حتى الفرد الرابع على البطاقة و25 جنيها بدءا من الفرد الخامس بالنسبة للبطاقة القديمة التي يزيد عددها عن 4 أفراد، فيما تشمل بيانات قاعدة منظومة الخبز المدعم على 72 مليون مواطن يصرف كل منهم 5 أرغفة يوميا بالبطاقة بواقع 150 رغيفا على مدار الشهر هي حصة المواطن من الخبز.

فيما قرر وزير التموين أيضا ألا يتم إصدار بطاقات تموين جديدة فيما بعد لأكثر من فردين فقط، فضلا عن عدم منح المتزوج الحق في إضافة أبنائه بعد الإنجاب طالما أنه قادر على الإنفاق.