كل ما تريد معرفته عن قرار التموين الجديد وعدد أفراد البطاقة

تساؤلات عديدة يشهدها محرك البحث العالمي جوجل، بشأن قرار التموين الجديد، الذي تدرسه وزارة التموين حاليا، للتقدم به لمجلس الوزراء، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم زيادة البطاقة التموينية عن فردين.

قرار التموين الجديد لن يمس البطاقات القديمة

وبناء على توضيح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن قرار التموين الجديد، فإن حديث الرئيس السيسي يتعلق بالبطاقات الجديدة، ولا مساس بالقديمة، مشددا أيضا على أنه لا يوجد حاليا استخراج بطاقة جديدة ولا إضافة مواليد على بطاقة التموين.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن منظومة التموين، وقرار التموين الجديد المقرر إعلانه خلال الأيام المقبلة، في «س و ج»، خلال السطور التالية:

ما هو قرار التموين الجديد؟

القرار حدد عدد أفراد بطاقة التموين في فردين فقط.

هل تؤثر منظومة التموين الجديدة على البطاقات التموينية الموجودة بالفعل؟

لا، قرار التموين الجديد يختص بالبطاقات التي من الممكن أن يتم إصدارها حديثا للأسر الأولى بالرعاية، ولا علاقة له بالبطاقات المدرجة بالفعل على منظومة التموين.

هل يتم منح المتزوج حديثا الحق في إصدار بطاقة تموين؟

لا، لن يتم منح المتزوج بطاقة تموين جديدة طالما أنه قادر على الصرف.

هل يحق للمتزوج بعد الإنجاب طلب إضافة المواليد؟

لا يحق للمتزوج أن يتقدم للحكومة بطلب إضافة المواليد بعد الإنجاب.

هل يتم تقليص بطاقات التموين الموجودة بالفعل إلى فردين؟

لا، لن يحدث مساس ببطاقات التموين القديمة أو الموجودة بالفعل، والحديث يخص ما هو جديد.

هل تجري وزارة التموين مراحل جديدة من عمليات تنقية البطاقات التموينية؟

بالفعل عمليات تنقية البطاقات التموينية مستمرة لدى وزارة التموين؛ لحذف غير المستحقين بناء على محددات التنقية، ووصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأكثر استحقاقا.

هل يؤثر قرار التموين الجديد على خدمات البطاقات إلكترونيا أو عبر مكاتب التموين في المحافظات؟

لا، خدمات البطاقات التموينية لا تزال متاحة عبر بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر الرقمي، ومن خلال مكاتب التموين ومكاتب الخدمة المطورة التي تدشنها الوزارة حاليا في جميع المحافظات لتقديم الخدمات التموينية بسرعة وسهولة للمواطنين.

ما هي خدمات التموين المتاحة إلكترونيا وفي المكاتب؟

توجد 6 خدمات تموينية متاحة للبطاقات عبر بوابة مصر الرقمية، وتشمل: «تفعيل بطاقة التموين، نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، إصدار بدل فاقد أو تالف، الاستعلام عن صرف، فصل اجتماعي، ضم أفراد الأسرة».

ما هي خدمات التموين المتوقفة؟

يوجد 4 خدمات متوقفة سواء إلكترونيا أو في مكاتب التموين: «إضافة المواليد، استخراج بطاقة تموين جديدة، إضافة تموين لمستحقي خبز، إضافة الزوجة المحرومة للتموين».