«همس الصحراء» فيلم عالمي في سيوة.. بمشاركة نيللي كريم ومحمد رمضان

تتابع الكاتبة والمخرجة الإيطالية إيلاريا بوريللي العمل على فيلم جديد بعنوان «همس الصحراء»، ويتم تصويره حاليا في واحة سيوة بالصحراء الغربية المصرية، ويستمر التصوير حتى 10 يناير الجاري، ولكن المقرر أن يكون جاهزا للعرض بحلول الشتاء المقبل، وذلك وفقا لما أعلنته المخرجة.

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تهرب بصعوبة من زواج قسري في مجتمع صغير في الصحراء، تزامنا مع محاولة شركة متعددة الجنسيات الاستيلاء على نبع المياه الوحيد لصنع المياه المعدنية المعبأة في زجاجات، ولإنقاذ النبع، يتعين على الفتاة الصغيرة السفر سبعة أيام برفقة ماعزها في الصحراء لإعادة والدها، مالك النبع.

المخرجة إيلاريا بوريللي تكشف عن سبب تصوير فيلمها في واحة سيوة

وعن اختيار سيوة لتصوير أحداث فيلمها، قالت المخرجة إيلاريا بوريللي في حوارها مع موقع «Cairo West»: «كنا نبحث عن صحراء مناسبة، وفي رحلة كنا نقوم بها، التقينا بامرأة مصرية تحدثت إلينا عن سيوة وحثتنا على زيارتها ، لأنها جميلة جدًا، لذلك ذهبنا إلى سيوة وقمنا ببعض المعاينات وهي جميلة وشاعرية حقًا، ولم يتم تصويرها من قبل للسينما لذلك اعتقدنا أنها ستكون فكرة رائعة للتصوير هناك».

محمد رمضان ونيللي كريم بين أبطال الفيلم

ويضم الفيلم مجموعة من نجوم السينما المصرية والعالمية، وفقا لما كشفته الشركة المنتجة للفيلم من بينهم يسرا، نيللي كريم، محمد رمضان وسيد رجب، بجانب عدد من الفنانين العرب منهم التونسية مايا طلام، بالإضافة إلى الممثلة الأمريكية الحاصلة على جائزة أوسكار ميرا سورفينو، والأمريكي جون سافاج.

ونشرت ميرا سورفيو مجموعة كبيرة من الصور من كواليس تصوير الفيلم في واحة سيوة عبر حسابها على «إنستجرام»، خلال كواليس الفيلم، ودونت على الصور تعليقات عن الأهمية التاريخية للمكان.