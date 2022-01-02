«ثقافة الشيوخ» تناقش «استراتيجية الإعلام 2030» بحضور كرم جبر

ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، برئاسة الدكتور محمود مسلم، استراتيجية الإعلام 2030، بحضور الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام. ورحب الدكتور محمود مسلم في بداية اجتماع لجنة «الثقافة والإعلام»، برئيس المجلس الأعلى للإعلام، مؤكدا أهمية اجتماع لجنة «الثقافة الإعلام» لتناول مشكلات الإعلام التي تطرح نفسها من فترة إلى أخرى.

رئيس «الأعلى للإعلام» يستعرض «استراتيجية 2030»

واستعرض كرم جبر، أمام اللجنة، محاور وأهداف استراتيجية الإعلام 2030 خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات التي تواجهها.

«جبر»: نستعد لمواجهة حرب شائعات قبل مؤتمر المناخ

وأكد «جبر»، أن مصر ستشهد حدثا دوليا هاما في نوفمبر المقبل، وهو مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ، وأضاف أن هذا المؤتمر سينقل مصر نقلة كبرى في مجالات عديدة، ولا بد أن تبرز سمات مصر كدولة كبيرة خلال هذا الحدث الذي يشارك فيه نحو 126 رئيس دولة، و30 ألف مشارك على مستوى العلام.

وقال رئيس «الأعلى للإعلام»، إن الفترة المقبلة ستشهد بث وانتشار شائعات من جماعة بعينها تستعد للتشويش على هذا الحدث الدولي الهام، ولابد من الاستعداد للرد السريع على تلك الشائعات المتوقعة، مشيرا إلى أن الشائعات ستتناول مجال حقوق الإنسان، وحصر الأمر في أوضاع السجون وحرية التعبير، دون النظر إلى باقي حقوق الإنسان التي تحرص عليها مصر.

وأضاف رئيس الأعلى للإعلام، أن مصر تتقدم في ملف حقوق الإنسان، ولا توجد انتهاكات بها، وقال: «ليس على رأسنا بطحة»، والدولة أنجزت إنجازات غير مسبوقة، منها الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتابع «جبر» قائلا إن «استراتيجية الإعلام مستمرة حتى 2030، وستكون هناك أحداثا مهمة، منها منتدى شباب العالم، ومؤتمر تغير المناخ، وستصدر شائعات لابد أن نكون على استعداد لها، فلا عن انطلاق مشروعات حياة كريمة، ودور الإعلام بشكل أساسي في هذا الملف هو نشر روح التفاؤل بين الناس وعلى أرض الواقع».

وأكد «جبر»، أهمية تنظيم عمل المجلس الأعلى للإعلام، خاصة منح التراخيص والأكواد الإعلامية، لعدم نقل أي معلومات دون مصادر محققة، فضلا عن تحقيق مبدأي الشفافية والمحاسبة.

«جبر»: نحمي السياسات الإعلامية بالقانون

وحول مشكلة التناول الإعلامي للحوادث، شدد كرم جبر على ضرورة التعاون بين الجميع، لغلق باب التجاوز في نشر بعض القضايا، منها الاتهام دون أدلة، ومن هنا تأتي أهمية الاعتماد على مصادر حقيقية، وعدم نشر صور المتهمين وعدم إصدار أحكام في الموضوعات الصحفية بحق المتهمين الذين يخضعون للمحاكمات.

وشدد كرم جبر، على أهمية احترام الحياة الشخصية للمواطنين، وعدم انتهاك الحرمات، مشيرا إلى أن هناك جرائم يجرى تداولها بشكل غير مقبول، والمجلس الأعلى للإعلام يتابع كل ذلك، ويحاسب على الأخطاء، إذ توجد لجنة لرصد أية شكاوى ويجري التحقق منها، وهناك إجراءات تتخذ وتصل لحجب الموقع أو الإحالة للنيابة.

وأكد جبر، أن المجلس الأعلى للإعلام يحمي الإعلام والسياسات الإعلامية، وبمقتضى القانون.