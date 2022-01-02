«الإفتاء»: الثلاثاء أول أيام شهر جمادى الآخرة

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسعِ والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الثاني من يناير لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

الإثنين المتمم لشهر جمادى الأولى

وقالت الإفتاء في بيان منذ قليل: «قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا».

وتابعت: «وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ، أن يومَ الإثنين الموافق الثالث من شهر يناير لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر يناير هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا».

الإفاء تهنئ السيسي بحلول جمادى الآخرة

وأضاف دار الإفتاء: «بهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير».