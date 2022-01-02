الإعلان عن نتائج مسابقة تعيين 1000 موظف في «الجمارك».. خلال أيام

تستعد مصلحة الجمارك المصرية للإعلان عن نتائج مسابقة تعيين 1000 موظف جديد بشتى إدارات المصلحة من الحاصلين على بكالوريوس التجارة من شعبتي المحاسبة والجمارك، بالإضافة إلى الحاصلين على ليسانس الحقوق، والحاصلين على ليسانس الشريعة والقانون، خلال أيام.

مسؤول بالجمارك: «المصلحة تستعد لإجراء الاختبارات الفنية والمهنية للمتقدمين»

وكشف مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك المصرية، أنَّ المصلحة تستعد لإجراء الاختبارات الفنية والمهنية بعد انتهاء التحريات الأمنية للمقبولين ضمن المسابقة حتى الآن.

وأوضح المصدر لـ «الوطن»، أنَّه بعد انتهاء مصلحة الجمارك من فرز أسماء المتقدمين لشغل نحو 1000 وظيفة جديدة والتي تتضمن فرز الأسماء بمطابقة البيانات المسجلة على الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم من قبل المصلحة بما قدمه المتسابقين من أوراق ومستندات رسمية بعد انتهاء مرحلة التقديم الإلكتروني في نهاية شهر أغسطس الماضي.

«الجمارك» تبلغ المتسابقين بالنتيجة بمجرد الاستعلام منذ أكثر من أسبوعين

وأضاف المصدر أن المصلحة بدأت بالفعل في إبلاغ المتسابقين سواء بالقبول أو الرفض عند الاستعلام عن طلب التقديم بداية من النصف الثاني من ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أنه بحسب المادة رقم 14 من القانون رقم 74 لسنة 2021 التي نصت على وجود عدة مراحل منذ بداية الإعلان عن الوظائف حتى اتخاذ قرار التعيين.

كما لفت إلى أنَّ المرحلة الثانية انتهاء التقديم في غضون 30 يوما من تاريخ الإعلان عن الوظائف في الجرائد الحكومية الرسمية.

«الفرز» يستغرق أكثر من 3 أشهر نظراً لكثافة عدد المتقدمين

وأكد «المصدر»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن المرحلة الثانية تبدأ مرحلة الفرز في الشهر التالي، لافتاً إلى أنه نظراً لكثافة المتقدمين لشغل الوظائف استمرت مرحلة الفرز فترة كبيرة زادت عن الثلاثة أشهر، حيث يتم بعدها إرسال الأسماء التي استوفت جميع الشروط واستيفاء تطابق البيانات والمعلومات مع الشهادات والوثائق الرسمية سيتم إرسال قائمة الأسماء الصحيحة إلى وزارة المالية لإجراء المقابلات الشخصية في الشهر التالي، بعد الانتهاء من التحريات الأمنية.

وتوقع الإعلان عن الأسماء الفائزة بمسابقة مصلحة الجمارك المصرية قبل نهاية شهر يناير الجاري.

كانت مصلحة الجمارك المصرية قد أعلنت في شهر يوليو 2021 عن مسابقة لتعيين نحو 1000 موظف من حملة بكالوريوس التجارة من شعبتي «المحاسبة - الجمارك»، بالإضافة إلى حملة ليسانس الحقوق بجانب حملة ليسانس شريعة القانون.