درجات الحرارة اليوم السبت 1-1-2022 في مصر

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل عدم استقرار حالة الطقس والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس المتوقعة على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أعلنت الهيئة أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر، مع بدء التقلبات الجوية على البلاد.

وووفقا لبيان هيئة الأرصاد، من المتوقع أن نشهد نشاطا للرياح المثيرة للأتربة وتساقطا للأمطار الرعدية على بعض المناطق، بحسب ما جاء في البيان.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 17 11

الإسكندرية 17 12

وادي النطرون 17 10

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 11

دمنهور 17 11

بلطيم 16 12

مطروح 18 11

السلوم 17 11

سيوة 17 12

بورسعيد 17 11

دمياط 17 12

الزقازيق 17 11

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 19 13

السويس 18 11

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 18 11

نخل 17 05

نويبع 20 15

طابا 18 10

كاترين 13 03

الطور 20 11

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 13

مرسى علم 21 14

الفيوم 17 10

بني سويف 17 09

المنيا 17 07

أسيوط 17 08

سوهاج 19 09

قنا 21 09

الأقصر 22 10

أسوان 23 11

إدفو 23 11

أبو سمبل 23 10

الوادي الجديد 21 05

شلاتين 24 15

أبو رماد 23 15

حلايب 22 15

رأس حدربة 21 14

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

وجاءت درجات الحرارة اليوم في المدن العربية، على النحو التالي:

مكة 24 19

المدينة 25 14

الرياض 19 17

المنامة 21 19

أبو ظبي 25 21

الدوحة 24 22

الكويت 18 14

دمشق 11 05

بيروت 20 15

عمان 12 07

القدس 12 08

غزة 15 12

بغداد 16 08

مسقط 26 22

صنعاء 22 11

الخرطوم 29 15

طرابلس 18 12

تونس 22 09

الجزائر 18 07

الرباط 24 08