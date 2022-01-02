لمواجهة الطقس البارد.. أطعمة ينصح بتناولها مع انخفاض درجات الحرارة

شهدت البلاد على مدار الأيام الماضية طقسًا شديد البرودة على الأنحاء كافة، مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة، حيث وصلت درجات الحرارة الصغرى في بعض مناطق سيناء، بسانت كاترين لـ2 درجة دون الصفر، مما جعل الكثير من الأشخاص يقبلون على تناول الأطعمة والمشروبات التي تساعد على الشعور بالدفء خلال موجات الطقس السيئ، وانخفاض درجات الحرارة.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» بعض الأطعمة التي تساعد على رفع درجة حرارة الجسم، وتساعد على التدفئة، وتمد الجسم بالطاقة، وفقا لما ذكره حسبما ذكره موقعا «Culinary» و«hvrxsolutions»، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة والأرصاد على مدار الساعة، خلال التقرير التالي:

أطعمة تساعد على رفع درجة حرارة الجسم

البطاطا، من الأطعمة التي تعمل على رفع درجة حرارة الجسم ويساعد على الشعور بالدفء، كونها تتطلب مزيد من الطاقة لهضمها، مما يرفع من حرارة الجسم، فضلا عن احتوائها على نسب عالية من فيتامين «أ» وفيتامين «ج» بالإضافة إلى البوتاسيوم، كما أن الألياف والمواد المغذية الموجودة في ثمرة البطاطا تساعد على الإحساس بالدفء.

القهوة من المشروبات التي تساعد على رفع درجة حرارة الجسم نظراً لاحتوائها على مادة الكافيين، التي تزيد من عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد على إنتاج الأحماض الدهنية التي تزيد من درجة حرارة الجسم.

يحسن من تدفق الدورة الدموية

شرب القرفة يساعد على خفض نسبة السكر في الدم، من خلال المساعدة على الهضم، وتنظيم مستويات الأنسولين في الدم، نظرا لاحتوائها على مادة تجعل الخلايا الدهنية تستجيب للأنسولين، وبالتالي تكسر نسبة السكر في الدم، وتستهلكها خلايا الجسم وتحولها إلى طاقة.

شرب الزنجبيل، يحسن من تدفق الدورة الدموية، مما يرفع من درجة حرارة الجسم الأساسية، لاحتوائه على زيوت منتجة للحرارة تسمى gingerols، ما يجعله مشروب مناسب لمواجهة انخفاض درجات الحرارة.

جدير بالذكر أن نوعية الطعام الذي يتناوله الشخص، يؤثر على الجسم بشكل مباشر، فعندما تنخفض درجة الحرارة ويبدأ الطقس البارد، يلجأ البعض إلى تزويد أجسامهم بالطعام الذي يمكن أن يساعد في رفع درجة حرارة الجسم، ويؤدي إلى الشعور بالدفء.