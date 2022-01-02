خريطة المناطق الأكثر برودة في مصر غدا الاثنين.. الحرارة تصل لـ3 درجات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكاثر السحب الرعدية على مناطق السواحل الغربية، وبعض الأجزاء من شمال الدلتا، ويتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار متوسطة الشدة، نتيجة ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على المناطق المشار إليها، مشيرة إلى أن درجات الحرارة الصغرى غدًا، تصل لـ3 مئوية، على سانت كاترين.

ونوهت الأرصاد في بيان صادرعنها، بأن طقس الغد شديد البرودة على الأنحاء كافة خلال ساعات الليل، ويصل حد الصقيع على وسط سيناء، معلنة درجات الحرارة العظمة والصغرى التي تشهدها البلاد، إذ جاءت المناطق الأكثر برودة في مصر غدا، بحسب الأرصاد الجوية، على النحو التالي:

درجة الحرارة تصل لـ3 مئوية

جاءت مدينة سانت كاترين،على رأس المناطق الأكثر انخفاضا لدرجات الحرارة في مصر، إذ سجلت درجات الحرارة العظمي فيها 15، بينما الصغرى وصلت لـ3 درجات مئوية، لتكون بذلك أولى المدن التي يسيطر عليها الصقيع، ويليها في الانخفاض الوادي الجديد، إذ سجلت العظمى 19 مئوية، بينما وصلت الصغرى إلى 7 درجات مئوية.

كما سجلت أسيوط وبني سويف، درجة الحرارة العظمي 18، ووصلت الصغرى إلى 8 درجات، بينما وصلت درجة الحرارة العظمى على المنيا 19 مئوية، والصغرى 8 درجات.

بينما سجلت كلًا من الفيوم، وقنا، وسوهاج درجات الحرارة الصغرى 9 درجات مئوية، وتليهم في درجات الحرارة بارتفاعات طفيفة كل من نخل 16 10، بينما سجل كلا من دمنهور، بلطيم، المنصورة 18 10، وسجل كل من القاهرة، وشبين الكوم، الأقصر، أبو سمبل، 19 10.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وناشدت الأرصاد المواطنين ضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، على كل الأنحاء، إذ يتوقع الخبراء انتشار كثيف للشبورة في الصباح الباكر، يصل إلى حد الضباب، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.