كلمات أغنية الغزالة رايقة بعد تصدرها يوتيوب

تصدرت أغنية «الغزالة رايقة»، غناء كريم محمود عبد العزيز، والطفل محمد أسامة، من فيلم «من أجل زيكو»، تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إذ حققت أكثر من 6 ملايين مُشاهدة حتى الآن، ما دفع قطاع كبير من الجمهور للبحث عن كلمات أغنية الغزالة رايقة.

وحظيت كلمات أغنية الغزالة رايقة، باهتمامٍ كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حققت تداولًا كبيرًا، لاسيما بصوت صاحبها محمد أسامة.

وتأتي كلمات أغنية الغزالة رايقة

ياليل ليل يا ليل

لي لي لي يا ليل

الغزالة رايقة ما الناس الحلوه سايقة

يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه

ماتقرب مني حبه لا لسه شوية حبة

طب وحياة المحبة مادام

جيت جنبي خلاص خليك

الطلبة دي لا ده قلبي

الطلبة دي لا ده قلبي

بيدق ورا المقسوم

الدلع له ناسه متاسسين بأساسه

وحبيبي ده من ساسه لراسه متشرب حنان

ده ومش عينه وحده بديله يا ناس مساحته

مش واخد لسه راحته ولا حقه في المجال

الطلبة دي لا ده قلبي

الطبلة دي لا ده قلبي

بيدق ورا المقسوم

الغزالة رايقة ما الناس الحلوة سايقة

يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه

ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة

طب وحياة المحبة مادام جيت

خلاص خليك

موعد طرح فيلم «من أجل زيكو»

ومن المُقرر طرح فيلم من أجل زيكو، في دور العرض، اعتبارًا من يوم 5 يناير، ويُشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم منة شلبي، كريم محمود عبد العزيز، محمد محمود، بالإضافة إلى محمود حافظ وعدد من ضيوف الشرف.