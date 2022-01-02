طرح 6 أفلام جديدة في يناير بينها «الجريمة» و«من أجل زيكو»

يشهد شهر يناير الجاري طرح مجموعة من الأعمال السينمائية الجديدة، التي تفتتح موسم السينمائي الجديد بـ 2022، ويبدأ عرض الأفلام على مدار الشهر ما بين دار العرض السينمائي والمنصات الإلكترونية، ويشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم الشاشة الذهبية، وينطلق عرض الأفلام بداية من 5 يناير الجاري، وفيما يلي قائمة بأهم الأفلام الجديدة في شهر يناير.

«الجريمة» أمام «من أجل زيكو» في السينمات الأربعاء المقبل

تستقبل دور العرض السينمائي يوم الأربعاء المقبل، 3 أفلام جديدة تبدأ «من أجل زيكو» للمخرج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي، التي يعرض لها في اليوم نفسه فيلم «الجريمة» مع الفنان أحمد عز، وذلك بعد تأجيله أسبوع عن المعاد الذي كان مقرر له في 29 ديسمبر الماضي، وذلك بالإضافة إلى فيلم بعنوان «مهمة مش مهمة» يجمع عدد من الفنانين المصريين والسعوديين من بينهم بيومي فؤاد، وهو من إخراج أيمن العلي.

أعلن المنتج أحمد السبكي طرح فيلم «قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، في دور العرض السينمائي، في 12 يناير الجاري ليكون موعد نهائي لطرحه بعد سلسلة من التأجيلات، ويجمع الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، بالإضافة إلى أحمد مالك، وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد.

«أصحاب ولا أعز» على «نتفليكس» في 20 يناير

وتعرض شبكة «نتفليكس»، فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي يعتبر أول إنتاج سينمائي عربي على منصتها، في 20 يناير الجاري، وهو إنتاج مصري لبناني مشترك يجمع مجموعة من نجوم الوطن العربي: منى زكي، إياد نصار، نادين لبكي، عادل كرم، جورج خبار ودايموند عبود.

«أصحاب ولا أعز» هو النسخة العربية من الفيلم الإيطالي الشهير «Perfect Stranger»، الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره أكثر فيلم تقدم منه نسخ مختلفة في تاريخ السينما، حيث يعتبر الفيلم العربي هو النسخة الـ 19 من الفيلم.

ويختتم يناير أفلامه بـ «تماسيح النيل» المقرر طرحه في السينمات خلال 26 يناير الجاري، وهو من أخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول عملية نصب تحدث على أحد المراكب خلال رحلة نيلية، وهو من بطولة مصطفى خاطر، حمدي المرغني وهنادي مهنا.