أمطار غزيرة في القليوبية.. واستمرار الدراسة غداً بمدارس المحافظة

تعرضت محافظة القليوبية لأمطار غزيرة بطريقة متواصلة دون توقف، ما تسبب في خلو الشوارع من المارة والتزام المواطنين المنازل، ودفعت شركة مياه القليوبية بكل أسطولها وفرقها الميدانية لمواجهة آثار الأمطار في كافة أنحاء المحافظة.

رفع درجة الطوارئ القصوى بالمحافظة

وشهدت القليوبية على مدار الأيام الماضية سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على مختلف أنحاء المحافظة، وأعلنت الأجهزة المحلية بالقليوبية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي حالة الطوارئ واستنفار غرف العمليات لمتابعة تقلبات الطقس والتدخل السريع لمواجهة حدة الأمطار، ما يستدعي رفع المياه بسرعة حال تراكمها.

وقال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية في بيان له، إنه فور بدء تساقط الأمطار تم إعلان حالة الطوارئ ونشر الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية للطرق المختلفة بالمحافظة والميادين ومنازل ومطالع الكباري والتشديد على تمركز المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه بها.

وشهدت المحافظة انتشار فرق الطوارئ وسيارات شفط المياه في الشوارع خلال الساعات الماضية، وجرى برفع تراكمات المياه وفتح الطرق وعمل سيولة مرورية علي الطرق الداخلية والسريعة.

استمرار الدراسة غداً بمدارس القليوبية

ومن المقرر أن تُستكمل الدراسة في محافظة القليوبية بشكل عادي غدًا الإثنين دون تعطيل رغم تساقط أمطار متوسطة علي بعض المناطق في المحافظة، ولم تصدر عن محافظة القليوبية أى توجيهات بشأن تعطيل الدراسة غداً حتى الآن.

ويؤدي الطلاب الامتحانات العملية في عدة صفوف دراسية غداً، ضمن الجدول المحدد من قبل مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية.