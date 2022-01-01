القليوبية تنتهي من رفع تراكمات مياه الأمطار وتحسن تدريجي في الطقس

شهدت محافظة القليوبية اليوم السبت تحسناً تدريجياً في حالة الطقس بعد موجة الأمطار التي شهدتها المحافظة على مار الساعات الماضية، وأعلنت المحافظة في بيان لها، قبل قليل، انتهاء أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق الرئيسية والداخلية وتوافر السيولة المرورية.

استمرار أعمال النظافة ببنها

وأكدت محافظة القليوبية، في بيانها، أن لجان المحافظة تأكدت من عدم وجود أي آثار لمياه الأمطار بطول كورنيش بنها، مع التوجيه باستمرار أعمال النظافة، خصوصاً بمنطقة حديقة صقلية، لتكون متنفساً للمواطنين مع المتابعة والتأكيد على المواطنين بعدم إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة لها وتحرير محاضر للمخالفين.

سيولة مرورية بأنفاق القليوبية

واكد بيان المحافظة وجود سيولة مرورية بالأنفاق بالمحافظة بعد موجة الطقس السيء، ومنها نفق شعراوي ونفق سعد زغلول ونفق كلية العلوم بمدينة بنها، ونفق سندنهور بمركز بنها، ونفق الحدادين ومشتهر بمركز ومدينة طوخ، ونفق المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، ومنطقة كفر أبو جمعة بقليوب، مع تواجد فرق الطوارئ باستمرار بتلك المناطق، وخصوصاً بالطرق الرئيسية والأنفاق ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق التام بين الأحياء وشركة المياه والحماية المدنية.

في سياق متصل، اصطفت جميع المعدات اللازمة لشفط المياه لتكون جاهزة للقيام بمهامها في حالة سقوط أمطار خلال الأوقات المقبلة بمدينة ومحاور شبرا الخيمة.

وأكد بيان المحافظة أن جميع رؤساء المدن والأحياء ومسؤولي شركة المياه والصرف الصحي متواجدون في الشارع ميدانياً للتعامل مع الأمطار طبقاً لتقارير الأرصاد الجوية من خلال انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في كافة أحياء المحافظة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه والتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

وشدد البيان على انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية، للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ، والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات، واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل في موقعه، لمواجهة أي أحداث طارئة، والمتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية، للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه أو الرمال عليها.