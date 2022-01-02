فرنسا تقلص إجراءات عزل المصابين بفيروس كورونا رغم تفشي «أوميكرون»

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، تقليص إجراءات العزل المفروضة على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، إلى 7 أيام اعتبارا من غد الاثنين، للملقحين بالكامل؛ من أجل المحافظة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

تخفيف إجراءات الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا

وذكرت وزارة الصحة، في بيان، اليوم الأحد، أن المصابين الملقحين بالكامل، بأي متحور من فيروس كورونا، سيتعين عليهم اعتبارا من غد الإثنين، حجر أنفسهم لمدة أسبوع، في حين من المقرر خفض هذه الفترة إلى 5 أيام إذا ثبت مخبريا خلوهم من الفيروس، وفقا لوكالة أنباء «فرانس برس».

وأضاف وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أن الملقحين بالكامل الذي ثبت اختلاطهم بمصابين، سيتعين عليهم احترام قواعد التباعد الاجتماعي والوقاية الصحية، وإجراء فحوصات منتظمة، حيث كان يتعين على المصابين بالفيروس عزل أنفسهم لمدة 10 أيام، كما كان يفترض للمخالطين بأي مصاب بفيروس كورونا ومتحوراته، عزل أنفسهم لمدة 7 أيام على الأقل، في حين كانت تصل المدة إلى 17 يومًا.

وقال «فيران»، إن تعديل هذه الإجراءات جاءت بسبب التزايد السريع في انتشار المتحور الجديد «أوميكرون» لفيروس كورونا في البلاد، كما تهدف إلى تحقيق التوازن بين الفوائد والمخاطر؛ بهدف ضمان السيطرة على الإصابات والحفاظ على الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.

فرض الكمامات على الأطفال في فرنسا

ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات الفرنسية، أن الأطفال البالغين من العمر 6 أعوام فأكبر سيتعين عليهم استخدام الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، وذلك بعدما تجاوزت الإصابات الجديدة بمتحور «أوميكرون»، 200 ألف لليوم الرابع على التوالي؛ سعيا لتجنب إغلاق المدارس بعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة، إذ أنه من المقرر استئناف الدراسة بداية من غد الاثنين.