بدء التوافد على عزاء الدكتور جابر عصفور في الحامدية الشاذلية «صور»

بدأ منذ قليل التوافد على عزاء الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، الذي توفي يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 77 عاما، وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

حلمي النمنم أبرز الحضور في عزاء جابر عصفور

وكان أول الحاضرين للمشاركة في عزاء الدكتور جابر عصفور، أسرة الراحل وفي مقدمتهم زوجته الدكتورة هالة فؤاد، ونجله أحمد، كما كان الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق من أوائل الحاضرين.

كما وصل إلى العزاء عدد من أصدقاء الدكتور جابر عصفور من بينهم الدكتور حسين حمودة والدكتور طارق النعمان الأستاذ بجامعة القاهرة.

وحضر أيضا الدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة الأسبق، والدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور جابر أنصار رئيس جامعة القاهرة السابق، والدكتور أحمد نايف سفير العراق بالقاهرة، والكاتب الصحفي خالد داوود، والكاتبة فاطمة المعدول، ومحمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل.

وكان توفي صباح الجمعة الماضية، الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد تاريخ ثقافي وفكري حافل، أبرزها مساهمته في تأسيس المركز القومي للترجمة، فضلا عن توليه منصب وزير الثقافة في مناسبتان، الأول من ضمن حكومة الفريق أحمد شفيق في يناير 2011

ولم يستمر عصفور في منصبه سوى أيام قليلة قبل أن يستقيل لأسباب صحية، ثم تولى المنصب ضمن حكومة المهندس إبراهيم محلب في يونيو 2014، قبل أن يخرج من الوزارة في مارس 2015.

إطلاق اسم جابر عصفور على مكان يليق بتاريخه في جامعة القاهرة

وتدرس جامعة القاهرة في الوقت الحالي إطلاق اسم الراحل، على مكان يليق بمقامه وتاريخه وعطائه داخل جامعة القاهرة، حيث تحدث الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن عصفور من أهم النقاد والمفكرين في الوطن العربي، وصاحب مدرسة علمية في العقلانية الفكرية المصرية.