وزيرة الثقافة ورئيس الوزراء الأسبق يقدمان واجب العزاء لأسرة جابر عصفور

وصلت قبل قليل إلى عزاء الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وهاني ضاحي وزير النقل الأسبق، والكاتب عبدالله السناوي.

مندوب رئيس الجمهورية في عزاء جابر عصفور

وحرصت رئاسة الجمهورية على إيفاد مندوب لتقديم واجب العزاء في الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، إذ قدم واجب العزاء اللواء حازم خليل إلى أسرة الدكتور جابر عصفور.

وفاة جابر عصفور

وفقدت مصر، صباح الجمعة 31 ديسمبر 2021، الدكتور جابر عصفور وزير ثقافة مصر الأسبق، الذي توفي إثر وعكة صحية عن عمر يناهز 77 عامًا، مر به لمدة أيام قبل أن يتوفى.

وللراحل نزالات فكرية عدة، أشهرها رأيه أنَّ الحجاب مشكوك في فرضيته، ووصفه أيضًا لبعض قيادات الأزهر أنهم «لا يتمتعون بسعة ورحابة الصدر» على عكس سعة صدر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، مؤكّدًا أنَّ مصر في حاجة إلى ثورة دينية وثقافية لمواجهة الجمود الفكري، موضحًا بحسب ما قال إنَّ الأزهر منذ فترة السبعينيات دخلته جماعات سلفية والإخوان، ومنذ ذلك التوقيت تراجع دوره.

وشُيّعت جنازة، أمس جنازة جابر عصفور، بعدما أوصى أنَّ يطوف جثمانه حرم جامعة القاهرة، في ظل دراسة جامعة القاهرة لاتخاذ قرار بإطلاق أسم الراحل على أحد قاعاتها الكبرى، إذ قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة أن بوفاة عصفور فقدت مصر قيمة علمية وثقافية وفكرية كبيرة لما قدمه للحياة الثقافية المصرية وتحديدًا التطوّر الكبير في فن الترجمة الذي أشرف عليه الراحل.