وزيرة الثقافة تتقدم مشيعي جثمان الدكتور جابر عصفور

تقدمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، موكب جثمان الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إلى جامعة القاهرة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة ظهر اليوم السبت من مسجد المنيل بالقاهرة.

وزيرة الثقافة تتقدم موكب جابر عصفور

وبجانب وزيرة الثقافة، ضم موكب الدكتور جابر عصفور محمولا داخل سيارة مستشفى القصر العيني، زوجته الدكتورة هالة فؤاد، ونخبة من المثقفين، أبرزهم الدكتور عماد أبو غازي الأستاذ بجامعة القاهرة، ووزير الثقافة الأسبق، والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، والدكتورة كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة للسينما والدكتور نبيل عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى زوجته الدكتورة هالة فؤاد.

طلاب وزملاء جابر عصفور يودعونه

ومن المقرر أن يطوف جثمان جابر عصفور بجامعة القاهرة ليودعه زملاؤه وطلابه، ومنها إلى مدافن الأسرة بالسادس من أكتوبر، حسب وصية الراحل.

ويقام عزاء الراحل الدكتور جابر عصفور، غدا الأحد الموافق 2 يناير 2022 بمسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب مباشرة.

وخيّمت حالة من الحزن على الأوساط الثقافية في مصر وخارجها بعد رحيل الدكتور جابر عصفور المثقف البارز، والأكاديمي الكبير، الذي عمل إلى جانب عمله أستاذا بجامعة القاهرة، في عدد من الجامعات العربية والأجنبية، منها جامعتي الكويت وهارافارد، كما تولى وزارة الثقافة مرتين في 2011، وفي 2014.