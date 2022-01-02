شروط وخطوات التقديم في وظائف وزارة التموين 2022.. 200 وظيفة شاغرة

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين عبر الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية، حاجة الجهاز لشغل نحو 200 وظيفة باحث سجل تجاري بجميع محافظات الجمهورية، علمًا بأنّ التقديم يبدأ من اليوم ويستمر حتى 31 يناير 2022.

وظائف وزارة التموين 2022

وتمثلت المهارات المطلوبة للتقديم على الوظائف في الآتي:

- إجادة التعامل على برامج الحاسب الآلي.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

الشروط المطلوبة في المتقدمين للوظائف:

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالِ «بكالوريوس تجارة - بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية - ليسانس حقوق».

- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن «جيد».

المستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف

- ملف السيرة الذاتية.

- ملف الصورة الشخصية.

- صورة الرقم القومي وجه أول.

- صورة الرقم القومي وجه ثانِ.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة المؤهل.

- صورة المؤهل الأعلى إن وجد.

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

- صورة من صحيفة الحالة الجنائية وموجهة لجهاز تنمية التجارة الداخلية.

- إقرار يفيد عدم سابقة الفصل من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي.

- إقرار بأن المتقدم لا يعمل بأي جهة حكومية أخرى.

- إقرار بالموافقة على العمل بأي مكتب سجل داخل المحافظة.

خطوات التقديم على الوظائف

- يدخل المواطن عبر بوابة الوظائف الحكومية، والضغط على «تسجيل طلب».

- يتم إدخال الاسم رباعيًا كما هو مدوّن ببطاقة الرقم القومي، وإدخال الرقم القومي واختيار النوع ومحافظة الإقامة.

- بعد ذلك يتم إدخال بيانات المؤهل مثل مستوى المؤهل والتخصص والتقدير والنسبة المئوية وسنة التخرج.

- يتم رفع الملفات بصيغة jpg فقط.

- عند التسجيل يجب مراعاة ألا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- يشترط أن تكون صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة لجهاز تنمية التجارة الداخلية.

- على المتقدم التأكد من المرفقات قبل تحميلها، وفي حالة ثبوت عدم صحتها سيتم رفض الطلب.

وأشار الجهاز إلى أنّه في حال الاستفسارات للمتقديمين عن طريق البريد الإلكتروني hr.tawzef@itda.gov.eg.