فاتن موسى: مصطفى فهمي ودعني بالدموع عند سفري لبيروت

قالت الإعلامية فاتن موسى، طليقة الفنان مصطفى فهمي، إن تصريحاته عن اتفاقه معها على الطلاق قبل سفرها إلى بيروت، عارية تمامًا من الصحة، موجهة حديثها له: «لما بتغير كلامك بتقلل من مصداقيتك قدام الناس، أنت في الأول كنت بتقول عليا إعلامية، وعندي مسيرة مهنية، وعندها وعندها، فجأة تطلع تقول أنا متجوزها وهي مراسلة! مع احترامي لكل المراسلين، لأنه جزء من العمل الصحفي والإعلامي، بس ليه التقليل من شأني؟ ربنا أمر بكده؟».

مصطفى فهمي لم يتفق معي أو مع شقيقي على الطلاق كما ادعى

وأضافت «موسى»، خلال حوارها في برنامج «كلام الناس»، مع الإعلامية ياسمين عز، الذي يُعرض على قناة «إم بي سي مصر»، أن مصطفى فهمي خرج في إحدى القنوات، وذكر أنه كان متفقا معها ومع شقيقها على الطلاق قبل سفرها إلى بيروت، وهذا غير صحيح، «لدرجة أني وأنا مسافرة كانت عيونه مدمعة، وكان فيه كلام لأخر لحظة، وكان المفروض يسافر معايا، وكانت تذاكر الطيران الخاص به مقطوعة، وكان فيه علاقة زوجية كاملة».

سبب عدم سفر مصطفى فهمي معها لبيروت

وعن سبب تغيير رأيه وعدم السفر، قالت الإعلامية فاتن موسى: «كان فيه اشتباك أمني في عدة مناطق في لبنان، فهو كش، وأنا تفهمت ذلك، لأنه مش لبناني ومش متعود على هذه الأمور، إحنا متعودين، يعني ممكن يحدث انفجار وبعد يوم أو يومين الأمور ترجع تمشي، وكنت بقوله أتمنى أنك تكون معانا، بس قال أنا مش مرتاح وأنا حاليا بصور (السراب) وخاف ليحصل أي تطور في الأحداث وميعرفش يرجع، مكنش فيه أي شيء غير كده».