طليقة مصطفى فهمي: «كان بيقولي إنتي ملكي.. وبيشكك في سلوكي طول الوقت»

قالت الإعلامية فاتن موسى، طليقة الفنان مصطفى فهمي، إنه كان يغير عليها غيرة تملك وكان يشكك في سلوكها دوما، وفي نفس الوقت يقوم باتهامها بأنها هي من تغير عليه.

وأضافت: «أقواله طول الوقت متضاربة، قال سافرت وإحنا متفقين على الطلاق أنا وهي وأخوها، وقال في نفس الوقت أني خوفت أطلقها حضوري عشان هتصوت وتعمل نواح، ما لو إحنا متفقين على الطلاق وأنا من الشخصية اللي بتعمل نواح كنت عملت وصوت ومكنتش سافرت».

فاتن موسى: لو كنت متفقة معاه على الطلاق كنت هسافر بيروت

وأضافت «موسى»، خلال حوارها في برنامج «كلام الناس»، مع الإعلامية ياسمين عز، الذي يُعرض على قناة «إم بي سي مصر»: « يعني لو أنا كنت متفقة معاه على الطلاق كنت هسافر بيروت وأرقص وأغني واحتفل، ده يبقى أنا باردة أوي، بس هو رجع بعد كده قال أنه مقلش على قرار الطلاق ولكن أخذه بداخله وهي كانت تشك في ذلك، يبقى من الآخر كلامه يدل على صحة كلامي بأنه طلقني غيابي، وكون أنه طلقني غيابي ده بيحط جوايا علامات استفهام كبيرة، ليه بعد العشرة دي كلها؟».

كنت بصور معجباته طوال الوقت..ومعرفتش أني هطلق

وتابعت طليقة الفنان مصطفى فهمي: «معقول هكون عارفة أني هطلّق وأسيب أغراضي كلها في البيت وآخد بس كام تيشرت وفستان، كمان هو بيشكك في سلوكي طول الوقت، وبيقول أصل الخناقة عشان لاغيت السفر وزعقت لي، وأخوها قال اطلقوا، فقالت لا أنا اللي اخدت القرار».

وأوضحت: «ده إيه الكلام الغريب ده، مصطفى فهمي يتهمني بالغيرة عليه، وأنا مش بنكر، بس هو غيرته غيرة تملك، كان يقولي انتي كلك ملكي، كنت بغير آه، بس كنت بصور معجباته طول الوقت، بس هو يقولي لا تروحي ولا تيجي ولا تشتغلي ولا تضحكي».