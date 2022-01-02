أحمد حلمي يدعم بوجي برسالة مؤثرة.. ويُعيد نشر لقاءاته في «الوطن»

وجه الفنان أحمد حلمي، رسالة دعم مؤثرة إلى حسام بوجي، عبر خاصية «إستوري» على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، وقال أحمد حلمي في رسالته: «اللي يحبه ربنا يحبب فيك خلقه.. وأديك شفت الناس بيحبوك ازاي». وأضاف الفنان أحمد حلمي، في رسالته: « اوعى تعمل في يوم اهتمام لناس مش تمام» من خلال موقع التواصل الاجتماعي».

وشارك الفنان أحمد حلمي، من خلال «استوري» أغنية «الدنيا لو جارحة» لمحمد منير، مع 3 لقطات مصورة لموضوعات صحفية ومقابلات مع حسام بوجي منشورة في موقع «الوطن»، وهى موضوع بعنوان «مصري مغترب بدولة الإمارت يدعم حسام بوجي ببورتريه».

و نشر أحمد حلمي على «انستجرام»، صورة من موقع «الوطن»، للقاء حسام بوجي مع عُمر كمال مؤدي المهرجانات، حيث جرى اللقاء عبر البث المباشر على صفحة «الوطن» على فيس بوك، وحصد ملايين المشاهدات لداعمي بوجي ومناهضي التنمر. كما نشر أحمد حلمي صورة لمقابلة حسام بوجي والفنان أحمد العوضي، ويتوسطهما خالد فرج الصحفي بجريدة «الوطن»، وهي المقابلة التي جاءت استجابة من العوضي، لأمنية بوجي التي عبر عنها خلال مقابلة له مع «الوطن».

حسام بوجي .. أشهر ضحايا التنمر

ويعد حسام بوجي، أشهر ضحايا التنمر، ويبلغ من العمر 31 عاما، وشارك بعدة فيديوهات كوميدية من خلال تطبيق «تيك توك».

وأوضح حسام بوجي، انه يعاني من رفض الفتيات له بسبب شكله المختلف، وأنه أُطلق عليه اسم بوجي، لوجود شبه كبير بينه وبين الشخصية الكرتونية بوجي، ودعمته جريدة «الوطن»، و انفردت بتحقيق رغبته برؤية نجومه المفضلين ومن بينهم أحمد العوضي.

وحصد بوجي بعد ظهوره لأكثر من مرة عبر موقع «الوطن» شهرة ودعم نفسي ومعنوي كبير، ووقع عقد أول إعلان تجاري سيشارك بالتمثيل فيه.

وتم إطلاق شعار «جبر الخواطر» على رحلة بوجي، وانتقاله من التنمر إلى أولى خطوات النجاح، ودعمه عدد من الفنانين بمنشورات مختلفة على مواقع التوصل الاجتماعي، و كانت المبادرة الأولى من الفنان أمير كرارة وأحمد العوضي، ثم عُمر كمال، وكان آخر داعمي بوجي الفنان أحمد حلمي.