أحمد حلمي ينشر صورة شقيقته لتهنئتها بعيد ميلادها: الحنينة الغالية

هنأ الفنان أحمد حلمي شقيقته بعيد ميلادها بنشره صورة تجمعه معها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق على الصورة: «أختي حبيبتي وصديقتي، كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي يا حنينة يا غالية، أجمل حاجة في علاقة الاخوات ببعض إن يكون بينهم صداقة».

وحازت الصورة علي تفاعل جمهور أحمد حلمي الذي علق علي وجه التشابه بين نجمهم المفضل وشقيقته، حيث علق أحد متابعيه قائلاً: «فولة واتقسمت نصين»، فيما كتب آخر: «ملامحها جميلة أوي وحنينة، ربنا يخليكم لبعض».

أحمد حلمي يواصل تصوير «العيل»

وفي سياق مختلف، يواصل أحمد حلمي تصوير مشاهد فيلمه الجديد «العيل» الذي يجمعه بالفنانة روبي لأول مرة، إذ صور عددا من المشاهد الداخلية في أحد أماكن السهر بحكم احتفاله بعيد ميلاده وفقاً لأحداث الفيلم، ومن المقرر أن ينتقل لعدد من مواقع التصوير المختلفة لاستكمال تصوير الفيلم.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من عمرو عبد الجليل، نور إيهاب، أحمد مالك، نسرين أمين وكوكبة من النجوم، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد شاكر خضير.

«خيال مآتة» آخر أفلام أحمد حلمي

وكانت آخر أعمال أحمد حلمي فيلم «خيال مآتة» الذي عُرض في عام 2019، وقد حقق نجاحاً جماهيريا وقت عرضه، وتخطت إيراداته حاجز الـ 38 مليون جنيه، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي، وشارك في بطولة الفيلم كل من منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، بيومي فؤاد وكوكبة من النجوم.