حيل بسيطة لتدفئة أطراف اليدين والقدمين في الشتاء.. المشي أفضل طريقة

مع انخفاض درجات الحرارة، يعاني الكثيرون من برودة الأطراف «اليدين والقدمين» وعلى الرغم من أنها عرض شائع خلال فصل الشتاء، فأنها تمثل مشكلة للبعض، الذين يبحثون دائمًا عن كيفية تدفئة الأطراف في فصل الشتاء.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية في مجال الصحة التي تقدمها «الوطن» نستعرض بعض الحيل البسيطة والسهلة التي تساعد على تدفئة أطراف اليدين والقدمين خلال فصل الشتاء، وفق الموقع الطبي الأمريكي «healthline» وذلك في السطور التالية..

لما نعاني من برودة الأطراف في الشتاء؟

برودة الأطراف في الشتاء من الأعراض الشائعة بين الكثيرين، والسبب في هذا، هو جسم الإنسان مصمم لتنظيم درجة الحرارة عندما يكون الطقس بارد، لذلك يتم ضخ الدم بكثرة إلي القلب والأعضاء الحيوية للحفاظ على حرارتها، مما يقلل من الدم المتدفق إلي اليدين والقدمين، ويسبب البرودة والتنميل، وهو عرض غير خطير، ويمكن التعامل معه بسهولة.

حيل سهلة لتدفئة الأطراف في فصل الشتاء

وحتى تتغلب على برودة الأطراف، فهناك بعض الطرق البسيطة التي يجب اتباعها كالاتي..

ارتداء ملابس عازلة وليست ضيقة

تعتبر النصيحة الأولي هي ضرورة ارتداء ملابس مناسبة لفصل الشتاء، بما في ذلك المعطف، والقبعة، وقفازات وجوارب للحفاظ على الجسم دافئ، يمكنها المساعدة في الحفاظ على حرارة الجسم، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الملابس مناسبة وليست ضيقة.

التمارين الرياضية البسيطة

ويعتبر المشي من أفضل الطرق التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجسم، والحفاظ على حرارته، وينصح الأطباء بالمشي يوميًا مدة لا تقل عن ساعة.

استخدام وسائل تدفئة

يمكن استخدام وسادة التدفئة الكهربائية، والتي تساعد على تدفئة أجزاء مختلفة من الجسم، ويمكن وضعها عند القدمين ليلا، لتساعد على توسيع الأوعية الدموية بتدفق الدم إلى الأطراف.

الإمساك بشيء دافئ

يمكن التغلب على برودة اليدين، من خلال الإمساك بكوب مشروب دافئ، وهناك طريقة أخرى من أفضل الطرق المجربة، هي وضع كمية من الأرز في جورب قديم، وتركه في الميكرويف لمدة دقائق، ثم وضعه على القدمين لتدفئتها.

تدليك الأطراف

يساعد تدليك الأطراف بلطف وخفة على توسيع الأوعية الدموية، وتدفئة الأطراف.

تناول طعام صحي

قد يكون برودة الأطراف ناتج عن نقص الحديد، والإصابة بالانيميا، مما يقلل من مستوى كرات الدم الحمراء، ويقلل تدفق الدم للأطراف وفي تلك الحالة ينصح بإجراء فحص سي بي سي أو صورة دم كاملة، ومعرفة مستوى الهيموجلوبين في الدم، والحصول على العلاج المناسب.

مع العلم أن في حالة كانت برودة الأطراف من المشاكل المستمرة بصرف النظر عن حالة الطقس أو درجات الحرارة، أو كانت هناك أعراض أخرى مصاحبة، مثل تغير لون أصابع اليدين أو القدمين، ضيق في التنفس، أو ألم مستمر في اليد أو الساق، فيجب استشارة الطبيب لتحديد السبب، الذي ربما يكون مرضي يحتاج لعلاج.