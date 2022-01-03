أمين الفتوى: من أراد دخول الجنة بغير حساب فليصل رحمه ويبر والديه «فيديو»

دخول الجنة الهدف الأكبر للمسلم، إذ أنه يبحث عن كل فعل يمكنه من دخول الجنة، ويتمنى أن يدخلها بغير حساب أو سابقة عذاب، وهو ما أوضحته عليه دار الإفتاء المصرية في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للرد على أسئلة المتابعين.

دخول الجنة بغير حساب

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الجنة طريقها صعب والنار طريقها سهل، لأن الجنة حفت بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، فالإنسان حتى يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب أو عذاب فعليه أن يقدم لذلك.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الله تعالي قال: «وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ»، فعلى المسلم أن يكثر من الاستغفار، وعليه أولا أن يتوب إلي الله سبحانه وتعالي، وعلى المسلم أن يقبل على الله تعالى بالطاعة خاصة الفرائض، إذ أن الفرائض مهمه جدا من «صلاة وذكاة وصوم وحج»

طريقة دخول الجنة بغير حساب

وأشار الدكتور محمود شلبي، إلى أنه على المسلم إذا أراد أن يدخل الجنة بغير حساب، أن يصل رحمه ويبر والديه، وعلى من يريد أن يدخل الجنة بغير حساب أن يكثر من النوافل، وذلك على قدر استطاعته، كما أن عليه بكثرة الطاعة وحسن الخلق، يستطيع الإنسان أن يصل إلي ما يريد من دخول الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب، وكان الرسول يقول: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحسنةَ تَمْحُهَا، وخَالقِ النَّاسَ بخُلُقٍ حَسَنٍ»، وبهذا يفوز الإنسان في الدنيا والآخرة ويدخل الجنة بغير حساب.