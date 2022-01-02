«يونيدو»: منتجات مسابقة «حفظ هوية مصر في الطعام» ستخرج من الريف

كشف أحمد رزق نائب مدير منظمة الأمم المتحدة للمنتجات الصناعية «يونيدو»، تفاصيل المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية المحلية والتراثية لحفظ هوية مصر في الطعام، موضحًا أنها تُكمل جهود الدولة المصرية مثل مبادرة «حياة كريمة»، خاصة أن كل المنتجات الغذائية تخرج من القرى المصرية في أنحاء الجمهورية وتتماشى مع جهود تنمية السياحة، وستكون بداية لتطوير سلاسل القيمة الخاصة بهذه المنتجات.

فرصة للتكامل مع الصناعات التراثية

وأضاف «رزق» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج مساء DMC على قناة DMC: «هناك فرصة كبيرة للتكامل مع تنمية الصناعات الحرفية والتراثية في مختلف أنحاء الجمهورية، ووذه المسابقة تساعد في تسليط الضوء والتركيز على بعض المنتجات التي يتم تصنيع بعضها في مصر منذ أكثر من 500 عام مثل زيت الزيتون والفطير والجبن الدمياطي والقريش والتمور».

«رزق»: مصر تنتج أكثر من 420 منتج غذائي

وتابع نائب مدير منظمة الأمم المتحدة للمنتجات الصناعية، أنه جرى عمل مسح مختلف المنتجات الغذائية المصرية، وظهر منها أن مصر بها أكثر من 420 منتجا، يُصنع بعضها منذ العصر المصري القديم مثل الفسيخ لأنه مرتبط باحتفالات شم النسيم، وهناك منتجات أخرى مثل العسل بمختلف أنواعه، الأبيض والأسود.

وزارة التجارة ستقود مشروع المسابقة

وأشار أحمد رزق، إلى أن وزارة التجارة والصناعة ستكون قائد مشروع المسابقة، بالتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمجلس التصديري ووزارات التضامن والبيئة والسياحة، ومن المقرر تنظيم معرض بيع مباشر لكل الجمعيات المشاركة في المسابقة.