البيئة: طوارئ في المحميات الطبيعية لحماية الزوار من الطقس السيئ

أعلنت وزارة البيئة حالة الطوارئ في بعض المحميات الطبيعية، تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظات الساحلية، وفي مقدمتها البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.

ووجّهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، غرفة العمليات المركزية في وزارة البيئة، بالتنسيق مع غرف عمليات الأفرع الإقليمية التابعة للوزارة والمحميات الطبيعية، لرفع درجة الاستعداد لمواجهة أي أضرار بيئية قد تنتج عن السيول والأمطار الغزيرة، والحد من الآثار السلبية التي قد تنجم عنها، وذلك بعد صدور بيان هيئة الأرصاد الجوية الأسبوع الماضي يتوقع تعرض البلاد لموجة من الطقس غير المستقر.

غرفة عمليات للمحميات

وقال الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ غرفة العمليات استعدت لموجة الطقس السيئ منذ الأسبوع الماضي، كما جرى منع التخييم منذ ليلة رأس السنة في عدد من المحميات، وفي مقدمتها وادي دجلة التي تعد «مسار سيول»، وتم التأكد من خلوها من الزوار والمخيمين وغلقها ومراجعة خطة الطوارئ بها.

سدود وادي دجلة

وتابع «سالم»، أنّه بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، تم التأكد من تطهير سدود محمية وادي دجلة ومسار الأمطار التي تصل منها وتصب في نهر النيل، وهي السدود التي أُنشئت حديثا وأثبتت جدارتها لمواجهة تدفق السيول المطرد، عكس ما كان يحدث من قبل، حيث كنا نعاني من تجمعات الأمطار واندفاع المياه إلى خارج المحمية.

وأكد رئيس قطاع حماية الطبيعة، سلامة زوار المحميات الطبيعية في شرم الشيخ، وفي مقدمتها محميات رأس محمد ونبق وسانت كاترين، وزوار وقاطني محميات وادي الجمال في مرسى علم، لافتا إلى أنّ غرفة العمليات تتابع لحظة بلحظة جميع المحافظات حتى انتهاء موجة الطقس السيئ الحالية، وتشدد على تطبيق التعليمات الإرشادية الخاصة بالزوار لضمان سلامتهم.