موعد الامتحانات 2022.. هل تأجلت بسبب موجة الطقس السيئ؟

مع تزايد موجات الطقس السيئ خلال الأيام القليلة الماضية وسقوط أمطار شديدة في عدد من المحافظات، والتي أدت إلى تعطيل الدراسة، خاصة في محافظة الإسكندرية وكفر الشيخ والغربية، وجدت أسئلة أولياء الأمور والطلاب مجالاً واسعاً للطرح والجدل حول موعد الامتحانات 2022، واحتمالية تأجيلها، وهو الأمر الذي حسمه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدا على أن الوزارة كثفت من استعداداتها لعقد الامتحانات في مواعيدها الرسمية دون أي تأجيل.

موعد الامتحانات 2022 كما هي

قال «شوقي»، إن امتحانات 2022 الخاصة بطلاب الصف الرابع الابتدائي تبدأ اعتباراً من يوم 15 يناير الجاري، وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكداً على أن الامتحانات ستعقد في موعدها دون أي تأجيل ويجب على جميع الطلاب وأولياء الأمور مراجعة المقررات الدراسية حتى نهاية شعهر ديسمبر جيداً، والاستفادة من أي قنوات تعليمية وفرتها الوزارة مثل قناة «مدرستنا التعليمية».

وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة وفرت منصات تعليمية موازية لطلاب الصف الرابع الابتدائي قبل انطلاق امتحانات 2022 الخاصة بالفصل الدراسي الأول، لافتاً إلى أنه تقرر ترحيل مقررات شهر يناير للفصل الدراسي الثاني، مشددا على ضرورة الاستفادة منها والاطلاع عليها جيداً لاستكمال الجرعة التعليمية كما هي.

امتحانات 2022 تعقد في لجان مؤمنة جيدا

وبالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، أكدت وزارة التربية والتعليم، على أنها ستبدأ اعتبارا من 22 يناير الجاري، وتعقد إلكترونيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا وتراعي تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن الوزارة وجهت المدارس بوضع الأسئلة المقالية التي تعقد ورقياً.

وفي سياق متصل، شددت الإدارات التعليمية على مدارس المرحلة الابتدائية بضرورة وضع الامتحان الخاص بطلاب الصف الرابع من بنوك الأسئلة عن طريق التوجيه ويختلف الامتحان من مدرسة لأخرى وتكون عدد الأسئلة في مادة اللغة العربية 20 سؤالاً، أما باقي المواد تشمل 15 سؤالاً ويتم وضع الامتحانات في المقررات الدراسية حتى شهر ديسمبر الماضي.

وأضافت الإدارات في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن تقييم الطلاب في مادة القيم واحترام الآخر يكون تكوينيا، حيث يقيم المعلم سلوك الطالب وفق نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي تحسن استخدام مقياس الأداء أثناء حصص الدراسة وفق الكتاب المقرر وتقييم الطلاب في مادة التربية الفنية والرياضية والموسيقى والتوكاتسو يتم وفق حضوره لذلك يشترط لنجاحه في هذه المواد أن يكون الحضور لا يقل عن 80%.