البيئة: زيادة عائدات المحميات الطبيعية إلى 40 مليون جنيه خلال 2021

أعلنت وزيرة البيئة، إنها نجحت في زيادة العائد السنوي للمحميات خلال عام 2021 إلى 40 مليون جنيه، رغم تأثيرات جائحة كورونا وما فرضته من إجراءات احترازية، لافتة إلى أن ملف المحميات لاقى دعماً من قبل الحكومة والقيادة السياسة، وهو ما ظهر في استمرار أعمال التطوير وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وعلى تنوعها البيولوجي.

تطوير 13 محمية وتهيئتها للاستثمار

وأضافت الوزارة خلال تقريرها عن حصادها خلال عام 2021، أنه تم تطوير 13 محمية بربوع مصر، وتهيئتها لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالمحميات بما يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 و يعمل على دمج المجتمع المحلى ويتوافق مع طبيعة المحميات.

أبرز أعمال التطوير بالمحميات

من أبرز أعمال التطوير التي ذكرتها البيئة في تقريرها كان التالي:

1) إقامة أول طريق أخضر داخل بمحمية وادي الحيتان بمحافظة الفيوم.

2) لأول مرة يتم مشروع إنشاء النادي العلمي بمحمية قبة الحسنة بالتعاون مع مشروع cb3.

3) الانتهاء من تطوير وإنشاء برنامج لتنظيم استخدامات الأنشطة البحرية بالربط الإلكتروني، واستخدام تقنية تطبيقات التليفون المحمول لحجز رحلات المحميات الطبيعة، وجاري إجراء تجارب التشغيل والتي تبدأ بمحميات جنوب سيناء.

3) تطوير ورفع كفاءة مركز الزوار بمحمية سانت كاترين، ومقترح تطوير مدينة سانت كاترين والذي يشمل إعداد دراسات تقييم أثر بيئي لجميع الأعمال التي سيتم تنفيذها داخل المحمية والمدينة، وإنشاء بوابة دخول رئيسية للمدينة تحوى مكتب تحصيل الرسوم وتكون ذات تصميم بيئي وتقديم خدمات للزوار، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة المنتجع البيئي بمنطقة الشيخ عواد الذي أنشأته محمية سانت كاترين ويكون كنموذج استرشادي وكذلك المخيمات الحالية ووضع مواصفات قياسية لها بحيث تتناسب مع كون المدينة مدينة تراث ثقافي عالمي وستصبح مدينة عالمية.

3) رفع كفاءة البنية الأساسية بمحمية قارون ومنطقة جبل قطراني.

4) قامت إدارة محمية قارون بتنفيذ عدة حملات بهدف المرور علي الساحل الشمالي لـ محمية قارون بشقيه الشرقي والغربي لحماية الطيور المهاجرة والمقيمة من الصيد وتفعيلا لقانون المحميات الطبيعية رقم 102لسنة1982.

5) جارى تنفيذ أعمال رفع كفاءة مبني استقبال الزوار لمحمية الصحراء البيضاء حيث تم البدء بتنفيذ السور المحيط لمركز الزوار خلال الشهر الجاري.

6) وضع تصور هندسي للمتحف البيولوجي المقرر تنفيذه في محمية الغابة المتحجرة بالتعاون مع وزارة الإسكان.