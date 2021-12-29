المهن المطلوبة في ليبيا وآخر موعد للتقديم.. 58 وظيفة في المجال الطبي

شهدت الأيام الماضية عمليات بحث عدة حول المهن المطلوبة في ليبيا وآخر موعد للتقديم من قِبل الشباب الباحثين عن فرص عمل بالخارج، والتي أعلنتها القوى العاملة في المجال الطبي على مستوى 16 مهنة، إذ تعد هذه أول طلبية استقدام العمالة المصرية للعمل في دولة ليبيا، وذلك بعد أن تم إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا.

المهن المطلوبة في ليبيا وآخر موعد للتقديم

وأشارت وزارة القوى العاملة إلى أنّ المهن المطلوبة في ليبيا تتمثل في الآتي:

- أخصائي عظام.

- جراحة عظام.

- 2 أخصائي أشعة تشخيصية.

- 2 أخصائي عيون.

- 2 أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة.

- 4 طبيب اختصاصي إسعاف وطوارئ.

- 4 أخصائي جراحة عامة.

- 4 أخصائي طب أطفال.

- 4 أخصائية نساء وتوليد «إناث فقط».

- 4 أخصائي باطنة.

- 4 طبيب اختصاصي - عناية حثيثة «دكتوراه في التخدير والعناية المركزة».

- 4 أخصائي تخدير وإنعاش.

- 6 ممرضات نساء وتوليد.

- 8 أخصائي تمريض عناية حثيثة «بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا».

- 6 أخصائي تمريض عام «بكالوريوس تمريض».

- 2 ممرض اختصاصي - تعقيم.

آخر موعد للتقديم في وظائف ليبيا

وكشفت الوزارة أنّ آخر موعد للتقديم في عدد 58 وظيفة تضم 16 مهنية بالمجال الطبي في ليبيا بعد غد الجمعة الموافق 31 ديسمبر، إذ يستطيع الراغبون في التقدم للالتحاق بهذه المهن تسجيل بياناتهم من خلال موقع وزارة القوى العاملة، واختيار فرص عمل بالخارج.

ثم الضغط على تفاصيل الوظيفة التي يرغب المتقدم في العمل بها، ثم الضغط على «التسجيل على فرصة العمل» واستيفاء البيانات المطلوبة.

واشترطت وزارة القوى العاملة للالتحاق بفرص العمل المتاحة في ليبيا، أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 عامًا، وأن يترواح عمر المتقدم ما بين 40 إلى 60 عامًا، ما عدا وظيفة أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يتراوح عمر المتقدم من 37 إلى 55 عامًا.