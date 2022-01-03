مي عبد الحميد: توفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار بأسعار مختلفة

كشفت مي عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار، وإتاحتها للمتزوجين حديثًا، موضحة أن ثقافة المجتمع السائدة هي اللجوء لتملك الوحدات السكنية لكن بعض شرائح المجتمع، ولا تمتلك القدرة المالية للحصول على وحدات سكنية بالتمليك أو الحصول على التمويل العقاري، مشيرة إلى أن وضع برنامج للإيجار مهم أيضًا لاستيعاب تلك الشريحة.

توجيه الرئيس بالتخفيف عن المتزوجين حديثا

وأضافت عبدالحميد في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» من تقديم الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة أن تكون تلك الوحدات المؤجرة مفروشة تستهدف التخفيف من التكاليف والأعباء على كاهل هذه الطبقة سواء من المقلبين على الزواج، أو المتزوجين حديثًا.

وتابعت المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن المبادرة تتطلب توفير إيجارات بأسعار مختلفة عن تلك السائدة في السوق، وأن تتمتع بالاستقرار لفترات طويلة وليس مثل قانون الإيجار الجديد الذي ينتهي في بعض الأحيان في حدود عام وتضطر الأسر حينها لتغيير المسكن.

دراسة أوضاع السوق

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن هذا الأمر يتطلب دراسة أوضاع السوق في المناطق المختلفة: «سندرس التكلفة والبيزنس موديل وتكلفة الإيجارات والدعم الذي ستقدمه الدولة لتلك الوحدات، بالإضافة إلى فكرة تملك الوحدة بعد تحسن أحوال الاسرة ماديًا وإذا رغبت في تملكها بعد فترة الإيجار».

المحافظات المستهدفة بالبرنامج الجديد

وذكرت أن المحافظات المستهدفة بالبرنامج الجديد وفقًا لدراسة أعدت مسبقًا تتعلق بالمحافظات الأقل في الدخل مثل الصعيد والسويس وبورسعيد، موضحة أن هذه محافظات أجريت عليها دراسات سابقة، ووجدنا فيها إقبال على الإيجار بسبب الأحوال المادية، كما أن الوحدات التي ستطرح ضمن البرنامج ستكون قريبة من المدن والخدمات حتى لا يتحملوا تكاليف مواصلات في الانتقال لمناطق العمل أو غيره.