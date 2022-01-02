وزيرة التضامن: السيسي وجه بزيادة معارض «ديارنا» في 2022

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل افتتاح معرض «ديارنا» للآثاث والحرف اليدوية بمحافظة المنيا، فذكرت أن الوزارة تُشجع دائمًا أصحاب الحرف اليدوية، حتى يحصلوا على جودة حياة تليق بهم، كما تعمل الوزارة على تشجيع الأسر المنتجة للحرف اليدوية والآثاث من أجل تشجيعهم على كسب قوت يومهم، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على قناة «التليفزيون المصري»، مع الإعلامي يوسف الحسيني.

«حياة كريمة» تشجع على الحرف اليدوية من أجل تحسين حياة الأسر

وأضافت «القباج»، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري تشجع على الحرف اليدوية من أجل تحسين حياة الأسر، كما أن الوزارة تبذل جهودًا كثيرة من أجل أن يصل المواطن للعيش حياة كريمة فى القرى، فضلًا عن عمل تنظيم للعمالة غير منتظمة للمساعدة فى اقتناء حرفة تستعدهم لكسب قوت يوميهم، مؤكدة أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة المعارض لتقديم المنتجات الحرفية والأثاث الخشبى والمفروشات إلى أكثر من 20 معرضا خلال العام الجديد.

المنتجات في تلك المعارض ذات جودة جيدة

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المنتجات في تلك المعارض ذات جودة جيدة، وأسعارها غير مبالغ فيها، وهناك معايير في جودة المنتج الذي يتم عرضه في معارض الوزارة، « العام الماضى قدمنا 12 معرضا ونخطط أن نصل إلى 20 معرضا بنهاية العام الحالى»، مؤكدة أن الاقتصاد المحلى مهم جدا ونعمل على تعظيمه لنهوض الدولة اقتصاديا، فضلًا عن أن هناك دراسة تجريها الوزارة على تصدير الحرف اليدوية خارجيا.

«ديارنا» الذي يقام في المنيا حاليا من أهم المعارض كونه يخص الأسر المنتجة

وأردفت أن هناك استفادة من تلاقى الحرف اليدوية بالمعرض ومعرفة المهن المختلفة لنشر الثقافات الداخلية على مستوى الجمهورية، واصفه «ديارنا» الذي يقام في المنيا حاليا من أهم المعارض كونه يخص الأسر المنتجة، إذ أن الإنتاج ودوران عجلة الاقتصاد جزء هام من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدة أنه لن يكون هناك حياة كريمة بدون عمل وأهلنا من الحرفين نهتم بهم في الوزارة وخاصة انهم من الممكن أن يكونوا ضحية لاشكال مختلفة من الفقر.

نهتم بالأسر المنتجة للحرف اليدوية كي لا يكونوا ضحية لأشكال الفقر المختلفة

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: «منفذ معارض ديارنا موجود باستمرار، ولدينا تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعرض ويصل لـ 20 معرضا في العام ونشجع بها أصحاب الحرف اليدوية والمهن، ونتمنى نخدم بأكثر من ما نقدر، وليس هناك وقت للراحة، والبلاد تسير للأمام والدنيا مزدحمة بالعمل»