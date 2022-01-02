وزيرة التضامن من المنيا: إقراض المشروعات متناهية الصغر لتشجيع الحرف

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معرض «ديارنا للأثاث والحرف اليدوية لمستلزمات المنزل»، المقام باستراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل بالمنيا ويستمر حتى 30 من الشهر الجاري.

63 عارضا من جمعيات الاتحاد التعاوني ومدينة الأثاث والأسر المنتجة

يشارك في المعرض 63 من العارضين من جمعيات الاتحاد التعاوني ومدينة الأثاث بدمياط ومن الأسر المنتجة، ويضم منتجات الحرف اليدوية من المفروشات والإكسسوار المنزلي والكليم والسجاد والصدف والنحاس من حرفيي القاهرة والمنوفية وشمال سيناء وسوهاج، كما تشارك المنيا بجناح خاص وذلك ضمن منصة «أيادي مصر» للتسويق الإلكتروني، لترويج الحرف اليدوية والتراثية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المعرض يأتي في إطار التوجه نحو تقديم المزيد من الدعم اللازم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتساهم في التمكين الاقتصادي للأسر بهدف تحسين مستوى معيشتها، كما تساهم على التوالي في تحريك الاقتصاد المحلي من خلال فتح أسواق جديدة بمنتجات متنوعة من خامات بيئية ورشيدة في سعرها، لافتة إلى أن تقديم منتجات معقولة التكلفة ومحلية الصنع يؤكد تبني وزارة التضامن لسياسة الدولة بشأن تشجيع المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى أهمية تعزير ثقافة ترشيد نفقات الزواج.

القباج: تشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر للتمكين الاقتصادي للأسر

أعلنت الوزيرة عن تنظيم 25 معرض العام الجاري في حين تم تنظيم 12 معرض العام الماضي، مؤكدة حرص وزارة التضامن الاجتماعي في الآونة الأخيرة على إقامة معارض للجمعيات التعاونية إيمانا منها برسالة تلك الجمعيات وقدرتها على تحفيز المشروعات الجماعية ودعم الوحدات الإنتاجية، وحرصا من الوزارة على تقديم الخدمات غير المالية للتعاونيات وفتح أسواق لها لتسويق منتجاتها داخل مصر وخارجها.

جناح لمنصة «أيادي مصر» للتسويق الإلكتروني

ووجهت الوزيرة، الشكر لمحافظ المنيا، على استضافة المعرض للعام الثالث على التوالي وتقديم يد العون للعارضين وتسخير كافة إمكانيات المحافظة والعمل على تذليل العقبات وإتاحة المساحة لإقامة المعرض، مؤكده على ضرورة التوسع في التسويق لتدوير رأس المالي المحلي للنهوض بمستوى الاقتصاد المصري والأسر المصرية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تشجيع العارضين من خلال إقراض المشروعات المتناهية الصغر، بالإضافة للتعاون مع كليتي الفنون الجميلة والتربية النوعية لخلق تصميمات جديدة ومختلفة، مشيرة إلى ان هناك تبادل الخبرات مع دول أخرى ، مؤكدة على ان شعارنا هو التمكين الاقتصادي لمزيد من الإنتاج ومزيد من توريث الحرف التراثية والتأكيد عليها لتعزيز ثقافة مصرنا الحبيبة.

محافظ المنيا: توفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية

وقال محافظ المنيا، إن المعرض يأتي في ظل اهتمام الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي، وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وثمن المحافظ، دور محافظة دمياط في دعم صناعة الأثاث ، بما تمتلكه من مصانع وعمال مهرة ، ودعا المحافظ، المواطنين من أبناء محافظة المنيا، إلى زيارة معرض «ديارنا» للأثاث بأرض استراحة المحافظة بكورنيش النيل، لما يميز منتجاته المصنوعة بأيدي مصرية خالصة من جودة وسعر مناسب.

وأشادت، محافظ دمياط، بالتعاون البناء والمثمر مع محافظة المنيا، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي لتسويق المنتج الدمياطي، ودعم صغار المصنعين، حيث يشارك في المعرض 63 عارض بمشاركة عدة محافظات بمنتجات متنوعه، من خلال عدد من الجمعيات الأهلية ومدينة الأثاث ، وأضافت أن تلك المعارض سوف تجوب محافظات مصر بأكملها، وطالبت العارضين بأن يقدموا أفضل ما لديهم للخروج بصورة مشرفة للمحافظة والصناعة عالية الجودة التي تصنع بأيدي أبناء دمياط.

ويشارك في المعرض حرفيي القاهرة والمنوفية وشمال سيناء وسوهاج، ويضم المعرض منتجات الحرف اليدوية من المفروشات والإكسسوار المنزلي والكليم والسجاد والصدف والنحاس ويأتي ذلك في إطار التوجه نحو تقديم المزيد من الدعم اللازم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتساهم في التمكين الاقتصادي للأسر بهدف تحسين مستوى معيشتها.

يذكر أن حضر افتتاح معرض «ديارنا للأثاث والحرف اليدوية لمستلزمات المنزل» كل من: الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا وياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعي.