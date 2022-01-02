وزيرة التضامن: إقامة 25 معرضا للحرف اليدوية خلال 2022

أعربت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، عن سعادتها باستضافة محافظة المنيا، أول معارض ديارنا في عام 2022، مشيرة إلى أن الوزارة قررت مضاعفة إقامة المعارض على مستوى محافظات الجمهورية، وزيادة عدد العارضين المشاركين فيها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتة إلى أنه من المقرر إقامة 25 معرضًا هذا العام على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وجاء ذلك خلال افتتاح وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معرض ديارنا للأثاث والحرف اليدوية لمستلزمات المنزل بمحافظة المنيا، وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

63 عارضا يشاركون في معرض ديارنا بالمنيا

ويضم المعرض الذي يقام تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، ويستمر حتى 20 يناير الجاري، ويشارك فيه نحو 63 عارضا من جمعيات الاتحاد التعاوني ومدينة الأثاث بدمياط ومن الأسر المنتجة، منتجات الحرف اليدوية من المفروشات والإكسسوار المنزلي والكليم والسجاد والصدف والنحاس من حرفيي القاهرة والمنوفية وشمال سيناء وسوهاج.

ويقام المعرض في استراحة المحافظ بكورنيش المنيا، ومن المقرر أن يستقبل الجمهور من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء، والدخول مجاناً، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظا المنيا ودمياط أروقة المعرض، كما حرصت على لقاء العارضين، والتعرف على مطالبهم للعمل على تلبيتها بشكل فوري.

وأضافت القباج، أن الوزارة تعمل على رعاية الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها سواء اليدوية أو الحرفية أو البيئية أو التراثية عبر إقامة معارض متنوعة، كما تعمل على تطوير منتجاتهم من خلال رفع مهارات العاملين من خلال 420 مركز أسر منتجة و71 مركز تكوين مهني، كما أنها تتوسع حالياً في التدريب على مهارات إدارة المشروعات ومجال التسويق، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم المعارض والأسواق، وخدمات الإقراض متناهي الصغر.

تعزير ثقافة ترشيد نفقات الزواج

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تقديم منتجات معقولة التكلفة ومحلية الصنع يؤكد تبني التضامن لسياسة الدولة بشأن تشجيع المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى أهمية تعزير ثقافة ترشيد نفقات الزواج.

ومن جانبه، أبدى محافظ المنيا سعادته باستضافة المحافظة لأول معارض ديارنا هذا العام، مشددًا على أن المعرض يتسم بالتنوع ويشجع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن المحافظة تعمل على تذليل أية عقبات لنجاح المعرض وتحقيق أهدافه.

فيما أوضحت محافظ دمياط، أن هذا المعرض يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يُعد من ضمن سلسلة المبادرات التي نُفذت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ لخلق وإتاحة آفاق تسويقية جديدة لمنتجات صناع الأثاث بدمياط، مشيرة إلى أن هذا التواجد يُعد الثالث بمحافظة المنيا، فضلا عن إقامة معارض بمحافظتي القاهرة وأسيوط، وتنفيذ مبادرة لفرش وحدات إسكان المناطق العشوائية «معًا والسلام والمحروسة».

وشكرت «عوض»، وزيرة التضامن الاجتماعي على دعمها المستمر لقطاع الأثاث بدمياط، كما وجهت الشكر أيضاً إلى اللواء القاضي، مؤكدة أن المنيا من أولى محافظات الصعيد التي احتضنت تلك المبادرة، إلى جانب استجابة المحافظة لمد فترة المعرض خمسة أيام .

إقامة 3 معارض سنويا بمدينة نصر

وأضافت أن هناك تعاونًا كبيرًا مع أجهزة الدولة المختلفة، التي حققت طفرة كبيرة بالقطاع التسويقي لمنتجات الأثاث الدمياطي، مشيرة إلى أنه تم المشاركة بمعارض ديارنا وتراثنا، بالإضافة إلى إقامة ثلاث معارض سنويًا بأرض المعارض بمدينة نصر تحت شعار «صنع في دمياط».

ويأتي المعرض هذا العام في إطار التوجه نحو تقديم المزيد من الدعم اللازم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتساهم في التمكين الاقتصادي للأسر بهدف تحسين مستوى معيشتها، كما تساهم على التوالي في تحريك الاقتصاد المحلي من خلال فتح أسواق جديدة بمنتجات متنوعة من خامات بيئية ورشيدة في سعرها.

ومعرض «ديارنا»، بدأ انطلاقه لأول مرة عام 1964 تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بهدف الترويج للمنتجات اليدوية التي يتم تصنيعها من قبل صغار الصناع والحرفيين والأسر المنتجة في كل محافظات مصر، ولهذا كان شعار المعرض خلال السنوات الماضية «من بيتنا إلى بيتك».

وحرصت وزارة التضامن الاجتماعي في الآونة الأخيرة على إقامة معارض للجمعيات التعاونية؛ إيمانا منها برسالة تلك الجمعيات وقدرتها على تحفيز المشروعات الجماعية، ودعم الوحدات الإنتاجية، وحرصا من الوزارة على تقديم الخدمات غير المالية للتعاونيات وفتح أسواق لها لتسويق منتجاتها داخل مصر وخارجها.