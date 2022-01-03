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وزير الشباب والرياضة يتابع مستجدات تطوير مراكز الشباب ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب:

محمد عزالدين
12:30 ص | الإثنين 03 يناير 2022
وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأعضاء "لجنة متابعة مبادرة حياة كريمة" والمشكلة من القيادات والمختصين بالوزارة ، وذلك لمتابعة عملية تطوير مراكز الشباب على مستوي الجمهورية، للوقوف على الموقف التنفيذي لتطوير مراكز الشباب المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن اللجنة تعمل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن المصري في جميع المحافظات وفى شتي المجالات. حيث سيتم عمل متابعة بصفة دورية لعمليات الإنشاء والتطوير لمراكز الشباب التي تدخل ضمن المبادرة، وتعمل المبادرة في مرحلتها الأولي على تطوير وانشاء ٩٨٧ مركز شباب في المرحلة الاولي في ٢٠ محافظة.

مؤكداً أنه سيتم إنشاء ٢٥١ مركز شباب جديد، وتطوير ٧٣٦ مركز شباب، وتطوير وإنشاء عدد من الملاعب والتي وصلت الي ٦٥٢ ملعب.

واوضح وزير الشباب والرياضة، بانه قد أصدر تعليماته للجنة بمتابعة عملية التطوير في كل مراكز الشباب مع معرفة احتياجات المجتمع المصري لكل مركز شباب سيتم تطويره من أجل تقديم افضل الخدمات للمواطن المصري، والتأكيد على توسيع حجم الأنشطة والعمل على إحداث نقلة نوعية في مراكز الشباب من خلال تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تتيح مختلف الخدمات الرياضية والشبابية والصحية والاجتماعية والثقافية للنشء والشباب والمواطنين بصفة عامة داخل قرى ومدن محافظات الجمهورية

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