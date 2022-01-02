«الداخلية»: قوافل طبية وتوزيع مساعدات عينية في جنوب سيناء والوادي الجديد

فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين وإستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد.. معك فى قريتك" تحت رعاية السيد/ رئيس الجمهورية - قامت وزارة الداخلية متمثلة فى (قطاع حقوق الإنسان) بتنظيم عدة قوافل طبية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة والقطاعات الأمنية المعنية لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين ، إستهدفت قرى ( "أبو صويرة – الجبيل – وادى حريز – وادى مجرح – الإسباعية" بنطاق محافظة جنوب سيناء – "شرق بولاق – المنيرة - مرزوق" بنطاق محافظة الوادى الجديد ) حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية .

كما إضطلع قطاع حقوق الإنسان بتلقى الإلتماسات والمطالب الأمنية والخدمية من أهالى تلك القرى والمناطق والعمل على الإستجابة لها بالتنسيق مع القطاعات ومديريات الأمن المعنية.

كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وذلك عقب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.