الصحة: عقار «مولنوبريفير» لعلاج كورونا سيتوفر بأسعار رمزية

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن دواء «مولنوبريفير» يعد أول علاج من أجل تقليل من مخاطر فيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم توفيره في المستشفيات وكذلك الصيدليات بأسعار رمزية نتيجة تصنيعه محليا، وذلك فور تصنيعه من الشركات.

أول دواء فموي يعالج فيروس كورونا

وأضافت، خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي حول «جائحة بين حتمية الواقع وتطلعات المستقبل»، الذي تنظمه شركة «هوكستر» للصناعات الدوائية لعرض تفاصيل أول دواء فموي يعالج فيروس كورونا، أن مصر من الدول القليلة في المنطقة التي لم تنهار بسبب فيروس كورونا.

العسال: الدواء لن يمنح للأطفال أقل من 18 عاما والحوامل

وتابعت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة أن مصر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تصنع دواء «مولنوبريفير» محليا، وتعد من الدول الأولى التي ستوفر هذه الأدوية لعلاج المرضى.

وأشارت إلى أن أقراص «مولنوبريفير» لا تغني عن اللقاح، مشيرة إلى أن الأقراص لن تعطى للأطفال أقل من 18عاما والسيدات الحوامل لحين التأكد من مأمونيتها على الفئات الأخرى.