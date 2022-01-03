البحيرة تعلن حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن والقرى

أصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة القرار رقم 78 لسنة 2022 والمتضمن فى مادته الأولى تكليف محمد عبد الحميد محمود مرعى، بالدرجة الأولى التخصصية (ا) مدير الإدارة العامة للأزمات والكوراث والحد من المخاطر للعمل، رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى لمدة عام، وذلك لحين شغلها بالطرق القانونية.

وفى مادته الثانية كلف عبد الهادي عوض رشوان بالدرجة الأولى التخصصية أ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى للعمل نائبا للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة.

تنقلات بين رؤساء القرى في محافظة البحيرة

كان قد وجه محافظ البحيرة في القرار رقم 2887 لسنة 2021 تكليف الآتي أسمائهم بالوظائف والجهات الموضحة لمدة سته أشهر.

- مبروك عطا عبد الجواد عثمان، رئيس قرية شابور بمركز كوم حمادة للعمل رئيساً لقرية النجيلة بمركز كوم حمادة.

- وليد جمال الدين سيف الله رحمى، رئيس قرية كوم شريك بمركز كوم حمادة، للعمل رئيساً لقرية البريجات بمركز كوم حمادة.

- إسلام عيد محمد رضوان، رئيس قرية البريجات بكوم حمادة، للعمل رئيساً لقرية كوم شريك بمركز كوم حمادة.

- وجيه فتح الله مصطفى الغندور، رئيس قرية النجيلة بمركز كوم حمادة، للعمل رئيساً لقرية شابور بمركز كوم حمادة.