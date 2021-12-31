تعطيل الدراسة غدا في البحيرة بسبب سوء الأحوال الجوية
كتب:
إحسان شعبان
08:16 م | الجمعة 31 ديسمبر 2021
محافظ البحيرة - صورة أرشيفية
قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غداً السبت 1 يناير 2022، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات.
وجاء القرار في ظل توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وحفاظاً على سلامة الطلاب.