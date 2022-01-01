انتظام الدراسة في البحيرة غداً مع تحسن الطقس

تشهد محافظة البحيرة انتظام الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية غداً الأحد، حيث شهدت المحافظة اليوم السبت تعطيل الدراسة بها، نظراً لسوء الأحوال الجوية التي ضربت المدن والمراكز بالتزامن مع موجة الطقس السيء.

أمطار غزيرة في البحيرة

وشهدت البحيرة أمس سقوط أمطار غزيرة على مختلف المدن، لاسيما المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية مع انخفاض حاد في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح، وذلك طبقاً للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود المحافظات موجة طقس سيء.

رفع درجة الاستعداد

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها من خلال نشر معدات في الشوارع والميادين، كما وجه بعقد غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية لمتابعة الأوضاع أولاً بأول.

صيانة أعمدة الإنارة

كما وجه محافظ البحيرة بصيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع تحسبا لوقوع الحوادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المباني الآيلة للسقوط بمختلف المدن والمراكز.