مصرع شاب سقطت عليه شجرة في البحيرة

لقي شاب مصرعه، إثر سقوط شجرة عليه، أثناء مروره بمدخل قرية «الشعرواي» التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر سقوط شجرة عليه أثناء مروره بمدخل قرية قرية «الشعرواي»، التابعة لمركز حوش عيسى، وحُرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة محمد أحمد عبداللطيف، 37 سنة، مقيم في قرية نجيب محفوظ بمركز حوش عيسى، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب بصعق كهربائي

ولقي شاب، صباح اليوم، مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي أمام منزله بقرية الشرقية التابعة لمركز أبو حمص، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم، وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد رجب رمضان.

كما لقيت فتاة مصرعها قبل أيام قليلة صعقا بالكهرباء داخل منزلها بقرية الصفوان التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى مستشفى مركز بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.